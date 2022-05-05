大專防疫指引修正 教師上課強烈建議戴口罩

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（中央社記者陳至中台北5日電）教育部近期修正大專防疫指引，原開放授課教師在保持社交距離下可以不戴口罩，因應近期台灣COVID-19本土案例增加，改為「強烈建議配戴口罩」。

教育部3日發函各大專校院，說明最新COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）防疫指引，相較於2月25日通函版本，比照中央流行疫情指揮中心近期政策調整，刪改部分內容，包括取消了「實聯制」，僅要求無法採固定座位時，教師可拍照或錄影留存當日出席狀況，供後續疫情調查使用。

教育部原本開放上課時，授課教師在維持社交距離或有適當阻隔設備下，可以不戴口罩。但最新的防疫指引，改為「強烈建議配戴口罩」，如果是特殊教學需求，則以透明口罩代替。學生則維持原規定，上課全程都要戴口罩，且禁止飲食。

課程以外的集會活動，原本規定活動過程中禁止飲食，新規定則改為「避免飲食」，如果有需求，則應規劃用餐區並落實清潔消毒。

除此之外，教育部也因應指揮中心3+4（3天隔離、4天自主防疫）和「重點疫調」等措施，調整大專防疫指引中的相關規定，要求24小時內完成匡列密切接觸者。

教育部也提醒各大專，住宿生疑似個案以返家為原則，例外狀況則入住學校安排的安居宿舍。

教育部長潘文忠4日在立法院表示，原則上仍與中央流行疫情指揮中心規定一致，希望輕症確診、居家隔離的大專生能「就近返家」。但校內確實有一些特殊狀況，例如境外生和其他因素無法返家的學生，則可協調附近旅宿業者，教育部會提供經費補助。（編輯：謝雅竹）1110505