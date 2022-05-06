早安世界》5/12起快篩陽即確診 居家隔離檢疫及自主防疫3類對象適用

中央流行疫情指揮中心宣布，居家隔離、居家檢疫及自主防疫等3類對象如果快篩陽性，經醫事人員確認即為確診，新制將自12日起實施。圖為民眾在台北市文山區一間藥局旁排隊，等待實名制快篩開賣。中央社記者鄭清元攝 111年5月5日

5/12起快篩陽即確診免外出PCR 居家隔離檢疫及自主防疫3類對象適用

為維持國內防疫採檢量能，中央流行疫情指揮中心5日修訂COVID-19確診病例定義，12日起居家隔離、居家檢疫及自主防疫等3類對象若快篩陽性，經遠距/視訊診療醫師確認後即為確診，民眾不用再外出做PCR檢測，後續隔離方式將由衛生局安排。不過「快篩陽性視同確診」新政策牽涉防疫保單理賠認定，金管會請產險公會訂定防疫理賠指引，產險公會表示，仍須釐清細節，在研議結果前暫持保留立場。另外，疫情指揮官陳時中表示，快篩實名制上路以來已有300萬人買到5劑快篩試劑，2個月內最多可提供9500萬劑，可望讓感染民眾掌握自己的病程。（看完整報導）

本土單日確診破3萬例 衛福部估5/11單日病例恐超過10萬

國內5日新增3萬35例本土病例，首次突破3萬，有73例中重症個案、5人死亡。其中一名死亡個案為20多歲男性，具慢性病史且未接種疫苗。另外，本土單日確診個案在一週內從1萬例竄升至3萬，衛福部指出，依國際經驗，病例數快速上升2到3週後，重症與死亡數將隨著增加，近日已配送口服藥物至各縣市，將嚴密監控用藥與死亡狀況。衛福部並推估到11日，單日確診案例最高可能達10萬例。與此同時，全台目前約8.1萬人正在居家照護，指揮中心配發2萬人份抗病毒藥物支援送藥到宅，並公布居家照護口服藥流程，具13種風險因子者可申請。指揮中心也統整3個視訊就醫管道及2個領藥方式，確保居家照護期間也能安心就醫。（看完整報導）

勞工輕症居家照護無法工作 第4天起可請領傷病給付

勞動部5月5日表示，有勞保的勞工若因確診感染COVID-19而無法工作，以致不能領薪水，自不能工作的第4天起，皆可依勞工保險條例相關規定請領傷病給付，最高可領約新台幣5340元。另外，針對疫情指揮中心4月8日公布的「COVID-19確診個案居家照護管理指引」，勞動部發布解釋令指出，確診勞工經衛生單位通知居家照護、收治指定處所或醫院，於隔離治療期間請病假者，請假的天數併入住院傷病假計算，雇主應依法給假，且不得因此扣發全勤獎金。此項規定自4月8日起生效。（看完整報導）

輝瑞77萬兒童疫苗12日到貨 拚5/20前開打

防疫指揮官陳時中5日表示，77.76萬劑輝瑞BNT兒童疫苗預計11日自德國起飛，12日清晨6時運抵台灣，食藥署預計將花7天檢驗，力拚20日前開打，近日將啟動第2波意願調查。另外，185.7萬劑輝瑞BNT成人劑型疫苗預計9日抵台，這批新到貨疫苗將提供已經接種BNT疫苗的青少年作為追加劑，教育部將調查意願，預計5月下旬展開校園接種。（看完整報導）

美國升息2碼央行跟進？房貸族如何因應？6個牽動荷包問答一次看

美國聯準會4日宣布一次升息2碼，為22年首見。外界關注升息是否會加劇台幣貶勢，央行外匯局局長蔡烱民認為，利差不是主要因素，景氣及股市表現才是關鍵。學者普遍認為，美國聯準會接連升息，台灣不太可能置身事外，預估央行6月理監事會將連續第2次調升利率，但幅度會相對和緩。若央行二度調升利率，房貸族恐要勒緊褲帶，自住者還能搶進房市嗎？中央社為讀者整理關鍵問答。（看完整報導）

台鐵公司化勞資無交集 工會發起6/3端午集體休假

立法院交通委員會4月21日審查台鐵公司化條例草案，但對於台鐵工會在意的短期債務清償、公司化之後的資產取得方式、資產開發以及職工福利金等關鍵條文均未獲得共識，保留朝野協商，執政黨希望5月底能完成三讀。台鐵局長杜微5月5日與台鐵工會進行勞動節後首次勞資協商，但雙方無交集，台鐵工會在會後正式發起6月3日端午節不加班聲明簽署活動，也就是調查會員在當天休假的意願，另已納入規劃的中秋節、國慶日及11月26日投票日，也將一併先行開放連署。（看完整報導）

美售台M109A6延宕 邱國正：9月前公布備案

立委關切MH-60R反潛直升機、M109A6自走砲與刺針飛彈3個美國對台軍售案生變的原因，國防部長邱國正5月5日表示，MH-60R反潛直升機價格過高，已經超出能力範圍，至於M109A6與刺針飛彈軍售案是因俄烏戰爭爆發，導致美國供貨期程改變，但國軍一定會照程序走，並向美方據理力爭，預計9月前會有相關備案。（看完整報導）

英國地方選舉5日登場 恐牽動強生地位及北愛爾蘭前途

英國的英格蘭、蘇格蘭、威爾斯與北愛爾蘭地區5日舉行地方選舉，結果預計在6日公布。這場選舉被視為對首相強生與執政黨保守黨的期中考，此前包括首相官邸在疫情期間開趴等一系列醜聞讓他的地位岌岌可危。此外，北愛爾蘭議會選舉結果備受關注，若北愛民族主義政黨「新芬黨」勝出，勢將牽動愛爾蘭統一公投、英國脫歐後與北愛的邊境檢查等議題走向。（看完整報導）

佛洛伊德遭壓頸致死 白警簽認罪協議將被判刑20至25年

美國非裔男子佛洛伊德2020年5月遭白人警察蕭文壓頸窒息而亡，蕭文去年12月15日認罪，坦承侵害佛洛伊德的公民權，並承認蓄意剝奪佛洛依德免於被無理逮捕、包括免於被警察無理地以暴力對待的權利。負責審理相關聯邦民權案的法官5日表示，他已接受被告蕭文的認罪協議，將判他20年至25年有期徒刑。（看完整報導）

美國SEC再出手 京東B站等88家中企列預摘牌名單

美國證券交易委員會（SEC）5月4日再將88家中概股加入預摘牌名單，累計達105家。這波列入預摘牌名單中企包括華能國際、中國鋁業、嗶哩嗶哩、拼多多、36氪、騰訊音樂、攜程、小鵬汽車、京東、中國移動、網易、蔚來汽車、中國石油、科興生物等知名公司。SEC在3月初祭出第一波中企退市風險名單時，中國證券監督管理委員會表示，這是美國監管部門執行外國公司問責法的正常程序，列入清單公司是否在未來兩年真正退市，最終取決於中美審計監管合作的進展與結果。（看完整報導）