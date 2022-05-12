默沙東口服藥交互作用少 下週起擴增開立地點

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考量默沙東口服藥交互作用較少，指揮中心將於下週起擴大佈點，配送以長照機構、洗腎中心主責醫療院所為主。（圖取自默沙東集團網頁merck.com）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北12日電）據統計，昨天開立930人份COVID-19口服抗病毒藥物領用，考量默沙東口服藥交互作用較少，指揮中心將於下週起擴大佈點，配送以長照機構、洗腎中心主責醫療院所為主。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案今天新增突破6萬例，中央流行疫情指揮中心下午公布口服抗病毒藥物每日領用情形統計，昨天輝瑞Paxlovid口服藥538人份、默沙東口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）382份人，共開立930人，仍較9日開立高峰1037人份少。

指揮中心指揮官陳時中下午說明，現階段確診者的治療重點就是口服抗病毒藥，上述兩款藥物有不同適應症，因輝瑞口服藥效果好，比較多縣市佈點使用，但由於交互作用多，慢性病患使用限制多，因此下週起陸續擴大配送效果較差、但交互作用少的默沙東口服藥。

默沙東口服藥莫納皮拉韋適用洗腎、長照族群，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，莫納皮拉韋配送點設計與輝瑞Paxlovid口服藥不同，預計下週多數莫納皮拉韋口服藥將配送到洗腎中心、長照機構主責的醫療院所及核心藥局為主，藥局配送量不會太多。

針對中研院院士郭沛恩建議透過健保資料庫找出高風險對象，以物流送藥到府，陳時中表示，此做法可能涉及法律層面問題，會在進行相關研究。

至於傳出有糖尿病婦人符合口服抗病毒藥資格，卻無法透過急診領藥，他說，都有開藥權限，研判可能與醫院無備藥有關，將進一步釐清改善。

媒體詢問，除「健康益友APP」以外，各醫院視訊診療系統及規定都不同，民眾一頭霧水，中央是否規劃進行平台整合，陳時中說，不取消多元提供各樣服務，「不用通通統一，民眾會用一個系統就可以了。」（編輯：陳清芳）1110512