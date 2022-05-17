早安世界》首批輝瑞兒童疫苗逾77萬劑抵台 醫示警Omicron對孩童更兇猛

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首批輝瑞兒童疫苗逾77萬劑抵台 醫示警Omicron對孩童更兇猛

台灣採購第一批輝瑞BNT兒童劑型疫苗77.76萬劑16日上午運抵，將用來給5至11歲兒童施打基礎劑，效期至今年9月30日。台大急診醫師李建璋警告，「對兒童，Omicron不是巧虎，是虎姑婆。」他並呼籲家中5歲以上孩子已符合接種COVID-19疫苗適應症年齡的家長，不要再「疫苗猶豫」，應儘速讓孩子完成接種。衛福部傳染病醫療網醫師的看法雖較保留，但也提醒家長注意，幼童確診後若活動力持續低落，就應提高警覺。（看完整報導）

南加州台僑教會槍擊案1死5傷 68歲華裔男自賭城前往行凶

美國南加州一間台僑聚會的教堂美西時間15日發生槍擊案，據台灣駐洛杉磯辦事處官員說，1名陪母親前往聚會的男子中彈身亡，受傷的5人有4人為重傷。警方說，凶嫌是1名來自拉斯維加斯的68歲亞裔男子（後證實為華人）。美國近期槍案頻傳，紐約州水牛城一家連鎖超市14日發生槍擊血案，釀10死3傷。18歲凶嫌疑似在犯案前發表一份長達180頁的宣言，聲稱美國白人正遭到有色人種取代的危機。（看完整報導）

打3劑疫苗快篩陰性免居家隔離 擴及確診者同住成年人

中央流行疫情指揮中心16日宣布再放寬確診者同住成年家人的居家隔離規定，完整接種3劑COVID-19疫苗者自17日起從3+4改0+7天，也就是免居隔，僅實施7天自主防疫，在這期間若需外出，須有2天以內的快篩陰性證明。國、高中生多未打滿3劑，暫不適用此規定，仍要居隔3+4天。行政院長蘇貞昌對此表示，在「與疫共存」的路上，政府考量風險管控和維持公衛防疫量能後，才逐漸鬆綁居家隔離政策。居隔條件放寬也牽動防疫險理賠，產險業者表示，若沒有收到隔離通知書，將不給予隔離理賠。（看完整報導）

本土疫情可望6月底趨緩 入境居家檢疫0+7再等等

疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩16日表示，預估這一波本土疫情將於5月中旬至5月底達到最高峰，6月底從疫情高原開始下降是「滿有可能的」。國外入境旅客的防疫規定目前維持居家檢疫7天，之後自主健康管理7天，指揮官陳時中表示，現在本土案例仍多，邊境管制再鬆綁會加重醫療壓力，因此居家檢疫是否比照居家隔離放寬為0+7，相關討論還需再等等。另外，衛生福利部指出，目前國內家用快篩試劑每月最大產能約445萬劑，7月如有新購置設備陸續到位，每月產能可提升至1595萬劑。（看完整報導）

瑞典繼芬蘭後宣布申請加入北約 蒲亭再挫敗

繼芬蘭宣布申請加入北約後，瑞典總理安德森與最大在野黨主席16日展現朝野合作，共同宣布瑞典決定申請加入北約。安德森表示，俄羅斯的情勢目前看來不會好轉，因此瑞典必須快速做出反應，他並指出，正式送出申請的時間還不確定，但確定會與芬蘭同步進行。俄國總統蒲亭聲稱北約擴張威脅到俄國的安全，並以此為藉口出兵侵略希望加入北約的烏克蘭，但未能讓烏克蘭屈服。他在16日表示，芬蘭和瑞典加入北約「不會對俄國構成直接威脅」，但若北約開始在這兩國擴大軍事基礎設施，俄國「將有所回應」。（看完整報導）

俄烏衝突未歇 北約承諾無限制向烏克蘭提供軍援

北大西洋公約組織15日承諾將向烏克蘭提供「無限制的軍事支持」。俄烏衝突至今未歇，俄羅斯宣布將對烏東地區和西部城市利維夫展開空襲。西方情報部門預測，俄軍在烏東的行動將因損失慘重和遭遇頑強抵抗而停滯不前。週末在柏林舉行的北約外長會議中，德國外交部長貝爾伯克表示，只要烏克蘭有需要，北約將提供軍事援助，以協助烏國自衛。（看完整報導）

中國疫情封控衝擊4月經濟 上海宣布6月起恢復正常生產生活

中國疫情封控衝擊經濟，4月份多項重要指標出現負成長，反應內需的社會消費品零售總額年減11.1%，規模以上工業增加值增速年減2.9%，投資增速也下滑，失業率則上升。上海政府16日預告，將於6月1日至6月中下旬，全面恢復全市正常生產生活秩序，並指下一步的防控工作分為「三個階段」。儘管經濟受創，中國仍堅持動態清零政策，中國國家衛健委主任馬曉偉指出，將提前規劃永久性方艙醫院，省會和千萬級人口以上城市建立15分鐘核酸「採樣圈」，且每週定期檢測，重點人群加大檢測頻率來對抗疫情。（看完整報導）

歐盟商會主席：中國清零令人生畏 超過六四及金融危機

曾聯合歐洲在中國企業領銜上書、要求北京調整動態清零政策的中國歐盟商會主席伍德克在接受美國之音訪問時說，中國當局強硬的防疫作法讓人們對中國威權體制感到恐懼，這種危機感甚至超過1989年六四事件和1997年亞洲金融危機期間。伍德克並表示，清零政策不僅難以為繼，且對中國經濟會造成「不可逆轉的損害」，這種長期損害會「深入到中國經濟的組織纖維」。（看完整報導）

中國新疆疏附縣監禁率全球最高 25人就有1人坐牢

美聯社檢視的外流名單顯示，位於中國新疆地區南部的疏附縣，將近每25人就有1人因為恐怖主義相關罪名被判入獄，這是世界上已知的最高監禁率。近年來，中國政府殘酷鎮壓主要為穆斯林的少數族裔維吾爾人，當局宣稱是反恐戰爭。名單上被關押的人們來自社會各階層，包括男人、女人、年輕人和老年人，他們只有一項共同點：都是維吾爾人。專家指出，這清楚表明民眾僅僅因為是維吾爾人而成為目標，但中國當局強烈否認這個論點。（看完整報導）

莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰

台灣「桌球教父」莊智淵15日在世界桌球職業大聯盟（WTT）韋斯切斯特支線賽男子單打決賽激戰7局，以4比3擊敗德國好手杜達，拿下6年來首座國際單打賽事冠軍。41歲的他笑稱第2名拿太多次，所以放開心態打球，奪冠後期盼做好自己，維持狀態，繼續馳騁賽場。（看完整報導）