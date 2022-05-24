早安世界》拜登表態願以武力保衛台灣 日媒：跨越戰略模糊
拜登稱中國若犯台 美會動用武力保衛台灣
美國總統拜登23日在東京被記者問到，如果台灣遭受中國攻擊，美國是否會以軍力介入，保衛台灣，他回答「會的」。總統府對此表示，台灣會持續展現自我防衛的決心，並與美國在內的理念相近國家，共同捍衛民主自由的價值。中國國台辦批評美國企圖打「台灣牌」、「以台制華」是在「玩火」。另外，在與拜登的聯合記者會上，日本首相岸田文雄表示，美日立場都是要促進和平解決台海兩岸問題，他並說，台灣海峽的和平與穩定是國際社會和平與繁榮不可或缺的要素。（看完整報導）
鋒面來襲 午後中部以北及各地山區慎防大雨
中央氣象局表示，受鋒面影響，台灣中部以北和各地山區24日下午開始可能出現局部大雨，預計27日之前各地都會有不定時降雨或是大雨發生的機會。氣象局說，鋒面28日將往北至台灣北部海面，降雨趨於緩和，而台灣主要受西南風影響，28至30日以中南部有短暫陣雨或雷雨為主，其他地區會有局部短暫陣雨。（看完整報導）
累計6童染疫死亡5人與腦炎有關 陳時中：盡速列醫療指引
COVID-19本土病例連續4天下降，但持續出現兒童死亡病例，23日新增分別為1歲和3歲的幼童，其中國內年齡最小死亡個案1歲男童是在家午睡時猝死，送醫後才採檢確診。另一名3歲的病例死因為腦炎合併神經性休克。指揮中心統計，已死亡的6名兒童中有5人與腦炎有關，指揮官陳時中表示，雖然台灣兒童重症死亡相關案件數很少，但卻多於鄰近國家，「這是警訊」，會盡快與專家開會，列出注意事項與醫療指引。醫療應變組副組長羅一鈞表示，台灣和香港確實觀察到COVID-19病童腦炎出現增加趨勢，是否跟華人遺傳、代謝或環境有關，有待進一步研究。（看完整報導）
輝瑞兒童疫苗明起施打 6歲以下可望7月後接種
針對許多家長擔心未接種疫苗的孩子染疫，中央流行疫情指揮中心23日宣布，5到11歲輝瑞兒童疫苗接種以及12到17歲青少年第3劑疫苗接種作業，預計25日後陸續展開。施打後有什麼副作用？哪些人不能接種？中央社整理注意事項供讀者參考。至於6歲以下兒童是否有疫苗可施打，指揮中心指出，莫德納在美國有提供臨床試驗資料，但要看緊急使用授權（EUA）情況。如果美國通過EUA，會請莫德納提供資料給食藥署，莫德納未來可能會有新的半劑量，7月以後有可能提供6歲以下的兒童疫苗。（看完整報導）
工業生產指數連27紅 創歷年4月最佳表現
經濟部23日表示，受惠新興科技應用持續拓展，半導體生產續居高檔等因素，4月工業生產指數132.7，年增7.33%；其中，製造業指數為135.19，年增7.5%，雙創歷年同月新高，也是連續第27個月正成長。統計處副處長黃偉傑分析，主因新興科技應用持續拓展，加上半導體業者擴增產能，帶動半導體生產續居高檔；不過，部分產業在設備檢修以及中國防疫封控影響需求下減產，抵銷部分增幅。（看完整報導）
拜登明確表態武力保衛台灣 日媒：跨越戰略模糊
美國總統拜登23日明確表態，一旦台灣發生事態將會動用武力保衛台灣，引發部分日媒關注。朝日新聞報導，美國過去歷任政府都未明確表態是否協防台灣，採取「戰略模糊」；拜登這次明確表達「保衛台灣」的發言，已跨越歷任美國政府的「戰略模糊」。台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲則認為，美國台海戰略逐漸轉向「建設性清晰」，釋出嚇阻中國軍事冒險的明確訊號。（看完整報導）
13國加入印太經濟架構 美國有條件支持日本成為常任理事國
日本首相岸田文雄23日與來訪的美國總統拜登會談，據NHK報導，兩人都認為有必要改革與強化包括安理會在內的聯合國，拜登也表明若能實現安理會改革，支持日本成為常任理事國。日美雙方將在經濟層面更進一步擴大與深化合作關係。岸田與拜登同意將在今年7月舉行所謂經濟版的「2加2會談」，由雙方外交及經濟部長參與。拜登並公布外界討論已久的「印太經濟架構」（IPEF），包括美國、日本、印度等13個國家已加入這項新的貿易倡議。（看完整報導）
澳洲新任總理艾班尼斯：與中國雙邊關係將依舊艱困
澳洲與中國在貿易、COVID-19起源以及澳洲指控外國干預等議題上發生衝突後，兩國關係處於低點。政治立場中間偏左的艾班尼斯23日宣誓就職成為澳洲新一任總理，他對中國的立場備受關注，艾班尼斯表示，澳洲與中國的關係將會依舊「艱困」。艾班尼斯24日將啟程前往東京，與美國、日本、印度領袖展開四方安全對話（Quad）。（看完整報導）
WHA否決邀台灣為觀察員提案 美英接力聲援
睽違兩年，世界衛生大會（WHA）全會23日以實體方式正式展開。由13個友邦提出的「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」案，是本屆唯一的議程補充項目提案。友邦發言重申中國無法代表台灣，呼籲排除政治偏見，納入全球重要公衛領袖，不過WHA仍在史瓦帝尼、吐瓦魯對上中國、巴基斯坦的二對二辯論後，駁回邀請台灣參與的提案。美國與英國代表隨後上台發言聲援台灣，表示排除台灣令人深感遺憾，且不具任何公衛理由。（看完整報導）
金管會估防疫保單理賠高於410億 黃天牧：不輕易動用安定基金
國內有效防疫保單多達數百萬件，隨確診率持續升高，市場關注防疫保單理賠恐掀產險業財務風暴。金管會主委黃天牧23日證實，金管會保守估計，防疫保單理賠金額可能高於新台幣410億元，不過黃天牧表示目前產險業沒有面臨倒閉危機，有幾家業者出現增資壓力，但只要增資就沒有問題。立委詢問是否可能動用安定基金，黃天牧強調不會輕易動用，業者自己怎麼賣防疫保單以致產生虧損，要由股東增資來解決。（看完整報導）
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