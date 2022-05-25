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輝瑞兒童疫苗開打首日 陳時中下午說明

2022/5/25 10:24
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（中央社記者陳婕翎台北25日電）國內COVID-19本土疫情持續，兒童重症死亡人數增加，輝瑞兒童疫苗今天起陸續開打，提供兒童保護力，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午2時記者會說明防疫事宜及疫情概況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增8萬2363例本土個案，23日仍在待審階段的10歲腦炎重症兒童，昨天確認死因與COVID-19釀腦炎併多重器官衰竭具相關性。本土單日新增個案維持6至8萬例，指揮中心預估短期內個案數不會暴增，但上升是必然。

國內兒童染疫重症頻傳，家長心慌慌，各地方政府校園集中接種作業今天起至6月1日間陸續開打，昨天已配送約40.3萬劑至地方，新北市分配數量最多，共5.7萬劑、台中市5.6萬劑次之、台北市5.4萬劑第3，預計5月27日再配送約26.9萬劑。中央預留約10萬劑，將依接種及疫情等狀況再行分配。

全民適用「快篩陽視同確診」預計明天上路，大型社區採檢站將隨之轉型成三合一站，可協助診斷、確診，遇到重症高風險個案，可開立口服抗病毒藥物，同時一併領取症狀用藥。相關規劃細節將是今天記者會關注焦點之一。

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國內本土疫情將持續至5月底、6月初才會過高峰期，疫情可能持續起伏，每日新增個案不會立刻清零，為加速隔離單開立，指揮中心推出新系統，未來確診者只要資料正確，系統就會在5到10小時內開立隔離通知書；數位證明平台預計今天起也開放申請「接觸者隔離證明」。

根據指揮中心統計，今年1月至5月23日，本土輕症、無症狀個案累計135萬6260例、占99.77%，中症累計2364例、占0.17%，重症累計800例、占0.06%。（編輯：張芷瑄）1110525

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