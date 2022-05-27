0至6歲孩童可領5劑免費快篩 6月1日上路

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行政院長蘇貞昌27日宣布，0至6歲孩童可領5劑免費的快篩試劑，民眾只要持孩童的健保卡至藥局就能領取。圖為藥局販售政府專用家用快篩試劑。中央社記者王騰毅攝 111年5月27日

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（中央社記者張茗喧台北27日電）指揮中心今天宣布，6月1日至30日期間，0歲到6歲孩童的家長可持健保卡，免費至快篩實名制據點領取5劑家用快篩，即便買過第一輪實名制也可領，但未滿2歲孩童不得使用。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心4月底實施快篩實名制，截至目前全台已有超過900萬人購買，快篩試劑供應漸趨穩定，藥局前也不再出現為了買快篩而大排長龍的場面。

指揮中心今天中午發布新聞稿指出，為了保障無法接種COVID-19疫苗的幼兒健康，將免費提供每名0到6歲孩童，每人5劑家用快篩試劑，家長可於6月1日至30日期間，持孩童健保卡至各快篩實名制販售據點領取。

指揮中心指出，由於這次是免費發放，無論父母是否曾替家中0到6歲孩童購買過快篩實名制，都能再免費領取一份5劑；針對政策實施時還沒有健保卡的新生兒或後續出生者，仍可於拿到健保卡後再領取。

指揮中心提醒，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，若家中幼童未滿2歲，領到的快篩可供幼童家長使用。（編輯：管中維）1110527