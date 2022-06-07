確診者不可參加甄試 可申請四技二專甄選應變機制

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（中央社記者許秩維台北7日電）四技二專甄選入學將於6月中旬啟動2階甄試，居檢、居隔、自主防疫或尚未解隔的確診考生，不得參加面試等到校甄試項目，但可申請應變機制，調整評比項目。

技專校院招生策略委員會今天發布新聞稿指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，針對因疫情無法到校參加四技二專甄選入學第2階段指定項目甄試的考生，以及因應招生學校無法辦理甄試等狀況，提供應變機制。

四技二專甄選入學日前公告第1階段篩選結果，通過篩選的考生，仍須依志願校系規定日期，完成第2階段甄試報名與網路上傳備審資料，並於6月17日至7月3日參加各技專校院辦理的面試、實作或筆試等指定項目甄試。

招策會提到，在甄試當天，居檢、居隔、自主防疫或尚未解隔的確診考生，不得參加面試、實作、筆試等到校項目；前述考生請檢附證明文件，向招生學校申請啟動應變機制，經審核通過，可改採統測及資料審查項目計算總成績，考生甄選總成績如達該系組最低錄取標準，將採外加錄取，以該系組名額5%為原則。

各招生學校將在甄試日前評估是否辦理第2階段到校甄試項目，當校內辦理甄試人員具感染風險者達一定比率，或預定參加到校甄試項目的考生具感染風險人數達5%以上時，可採系為單位，停辦到校項目，並於甄試前5天公告且通知考生。

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另外，四技二專技優甄審入學管道將於6月9日至19日辦理指定項目甄審，考生如受疫情影響無法到校參加甄審，應主動向技專校院招生委員會聯合會提出事證申請，經審核通過，校系將改以學習歷程備審資料項目評比，考生甄選總成績如達該系組一般生最低錄取標準後，將以外加名額錄取。

招策會提醒，考生申請啟動應變機制時，若一時無法取得證明文件，最遲可於5天內補寄繳驗；居檢、居隔、自主防疫或尚未解隔的確診個案，請主動告知志願校系，如私自參加甄試，經查證屬實，將取消甄試成績。（編輯：張芷瑄）1110607