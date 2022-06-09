台灣染疫致死率千分之1.05 確診病逝排除553例

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北9日電）國內統計今年至目前累計2731人確診COVID-19死亡，染疫致死率已達千分之1.05，但由於台灣不再以全死因認定死亡病例，截至昨天，共有553例排除確診病逝不計入。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前推估，本週將是疫情及死亡人數高峰期，希望能將疫情的致死率控制在千分之1，但他今天在下午疫情記者會中提及，國內最新染疫致死率已達千分之1.05，已超過當初訂下的「死亡防線」。

台大公衛學院教授詹長權分析數據發現，國內染疫死亡數平均13天就翻倍，高居全球第2快，呼籲政府加強分析本土數據找原因；台大公衛學院教授陳秀熙則認為，流行高峰過後繼續使用致死率的計算方式會有謬誤，可能因改變通報定義，分母個案通報數下降、致死率漲。

陳時中說，疫情之初，因為確診案例剛發病，重症個案還沒到最嚴重病況，致死率會偏低，待疫情下降，前陣子已確診者病逝，才會讓致死率看起來比較高，因為有發病日到死亡的時間落差，還是要根據真實數據來看，台灣染疫死亡速度是否比較快，仍待觀察。

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指揮中心從今年起不再採取全死因認定，溺水、自殺後經採檢驗出陽性確診者，將不再算入COVID-19死亡個案數。指揮中心疫情監測組組長周志浩說明，截至昨天共有553例排除，其中227死亡證明完全沒提到COVID-19，醫師研判不相關；將COVID-19列為其他死因且確信無關約271例。

另外還有意外或自殺39例，及死亡時間與COVID-19病程間隔已久且不屬同一病程的16例，皆經由專家討論決定排除。陳時中說，死因統計是複雜的學問，主要分析同時段各類死因比例與以往背景值是否不同，如果通通歸類到某種傳染病，反而會忽略原本死因。（編輯：陳政偉）1110609