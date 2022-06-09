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為染疫死亡火化爭議解套 衛福部：正研議方法讓遺屬瞻仰遺容

2022/6/9 12:34（6/9 13:31 更新）
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針對染疫死亡後多久要火化爭議，衛福部9日指出，目前正試圖克服技術問題，研議如何讓遺屬瞻仰遺容並兼顧防疫。圖為衛福部次長薛瑞元。（中央社檔案照片）
針對染疫死亡後多久要火化爭議，衛福部9日指出，目前正試圖克服技術問題，研議如何讓遺屬瞻仰遺容並兼顧防疫。圖為衛福部次長薛瑞元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北9日電）針對染疫死亡後多久要火化爭議，衛福部今天指出，經與殯葬業者討論，實務上有遺體屍體腐化、無法化妝、動線規劃不易等3問題，目前正試圖克服技術問題，研議如何讓遺屬瞻仰遺容並兼顧防疫。

染疫死亡後火化議題引發關注，國民黨立院黨團昨天建議指揮中心參照世界衛生組織的確診喪葬指引，還有各國作法另訂處理原則，例如新加坡允許喪家守靈3天；指揮中心回應，將請內政部研議如何兼顧防疫與人情。

衛福部次長薛瑞元今天出席政院會後記者會時表示，對於相關議題正參考各國資料，但因各國民俗有別，例如新加坡守靈3天，但實際上是指伴著遺體守靈3天，還是僅為一個儀式，以及在怎樣的空間與地點守靈等，台灣能否直接參照，都要做進一步了解。

薛瑞元說，台灣有台灣處理遺體的流程，如何兼顧防疫並符合民眾風俗習慣的需求，讓確診者死亡的遺屬能達成瞻仰遺容的心願，過程中牽涉很多細節，目前還在研擬中，也仍有許多技術部分需要克服。

他表示，經與殯葬業者討論，實務上有確診病患死亡的遺體無法做防腐處理，為避免屍體腐化仍須盡速處理，另外，則是大體化妝師風險較高，因此無法化妝，再者，則是以目前的動線規劃來看也較困難。

薛瑞元說，過去面對Delta、Alpha病毒株大家比較謹慎，以不接觸遺體為原則，但目前Omicron導致重症的機率比較小，因此民眾有相關訴求，衛福部也正在研議如何讓遺屬瞻仰遺容並兼顧防疫，只是技術上還有很多細節要克服。（編輯：林淑媛）1110609

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