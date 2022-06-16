早安世界》IMD世界競爭力評比 台灣連4年進步躍升全球第7

IMD世界競爭力評比 台灣連4年進步躍升全球第7

瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「2022年IMD世界競爭力年報」台灣在63個受評比國家中排名第7名，較去年進步1個名次，是2013年以來最佳表現，整體排名連續第4年進步。國發會主委龔明鑫15日表示，台灣因應疫情等變化，還可以穩健持續發展，展現了國力的韌性。（看完整報導）

台灣對外淨資產逾1.4兆美元新高 續居第5大淨債權國

央行15日公布110年底國際投資部位，台灣對外淨資產部位達1兆4107億美元，續創歷史新高，較109年底增加129.2億美元、年增0.9%，續居第5大淨債權國。台灣在110年底對外資產、對外負債以及國際投資的淨資產部位3項數據都創下歷史新高，反映民眾參與國外金融，以及外資對台灣資本市場的參與程度愈來愈深，可以說金融活動愈加活絡。（看完整報導）

不畏中國制裁 立陶宛駐台北經貿辦事處預計9月開館

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜15日表示，隨著台立關係深化，立陶宛在中國報復措施下對中國的出口不是減少就是被迫終止，這些事也有可能發生在其他國家，「唯有民主、守法、守信與團結，才能更具經濟韌性」。聶琉嫻娜表示，立陶宛駐台北經貿辦事處預計今年9月開館，駐台代表正在遴選中，屆時正式開館後必定進一步深化雙邊關係。她也預告，下週將會有其他立陶宛官員訪台。（看完整報導）

本土COVID-19今年破300萬例 邊境攔截新亞型變種病毒感染者

國內COVID-19本土病例15日新增6萬多例，但今年本土病例累計已破300萬例，另出現首例青少年MIS-C個案。據最新境外移入個案定序結果，新增26例Omicron新亞型變種病毒，分別為BA.4株6例、BA.5株20例，皆邊境攔截個案，美、德為來源國大宗。入境檢疫3+4天新制15日上路，以同一地點完成為原則，但後4天如果要在自宅或親友住所自主防疫，須經自主防疫所在地的地方政府同意，並須1人1戶，地點更換以1次為限。（看完整報導）

申請入學逾萬缺額4年新高頂大也破百 中一中：選系不選校增加

111學年度大學申請入學管道統一分發結果15日公告，今年共有1萬294個招生缺額，是近4年新高，台大、成大、清大等頂尖大學缺額皆破百。今年共8萬1350名學生報名，4萬6875人獲得分發，比例占57.62%，是近3年新低。（看完整報導）

中國宣稱台灣白帶魚包裝驗出新冠病毒 農委會要求科學證據

中國對台灣某水產品生產企業暫停進口申報一週，農委會15日表示，中方理由是在冷凍白帶魚包裝上驗出COVID-19病毒。農委會發言人陳淑蓉回應，目前科學研究並未發現有病毒透過水產品傳染人的實證或研究，中國近年來不斷針對不同國家的產品以COVID-19為由停止進口，影響國際貿易，應提出完整科學依據。（看完整報導）

香港壹傳媒公告未出售台灣蘋果新聞網 經濟部：已發函要求台蘋說明

台灣蘋果新聞網稱已完成出售、交接，外傳買家為新加坡商人潘杰賢以及港商黃浩，但被香港壹傳媒有限公司公告否認。經濟部說明，商業司15日已發函台蘋，要求說明涉及公司法、香港澳門關係條例、外國人投資條例等相關事項。（看完整報導）

中國民間公司購地比例剩一成 國企央企似成房市靠山

陸媒第一財經日前引述房地產平台克而瑞的數據報導，曾在土地拍賣市場大肆收購的民營房企，1至5月拿地比率僅占1成，國企和央企反成今年土地市場的「頂梁柱」，其中得標金額前50名的房企中，國企及央企的比例達74%。專家說，這顯示中國房地產業可能出現「國進民退」的趨勢，但有分析認為這是政府出手以避免房企債務風險擴大的短期現象，並非長期趨勢。（看完整報導）

微軟IE瀏覽器終止服務 全球2800萬人還在用

微軟Internet Explorer（IE）瀏覽器問世27年後，15日正式終止服務。根據研究機構EarthWeb統計的瀏覽器使用數據，目前IE仍有0.64%市占率，相當於全球2800萬人還在使用。EarthWeb表示，微軟終止IE支援服務後，IE仍然可以在搭載較舊版本Windows作業系統的電腦上運行，不過一旦故障就無法修復。Windows 10和Windows 11用戶將無法再使用IE，但針對部分無法透過微軟新型瀏覽器Edge載入的內容，可能會提供IE模式進行瀏覽。（看完整報導）

台灣鈍劍男團亞錦賽摘銅 寫下隊史第一次

由青奧銀牌得主陳弈通領軍的台灣鈍劍男子代表隊，15日在韓國舉辦的亞洲擊劍錦標賽4強賽以26比45不敵日本，與香港並列第3，摘下隊史在亞錦賽的首面男子團體獎牌。中華擊劍協會理事長張煥禎表示，這次代表隊表現可圈可點。台灣男子選手過去在亞錦賽軍刀項目曾拿過獎牌，但這是男子選手首次在團體賽進入前3名。女子選手12年前曾在銳劍團體賽贏得獎牌。（看完整報導）