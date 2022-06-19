早安世界》中南部疫情開始緩降 幼兒莫德納疫苗估7月中下旬開打
中南部疫情開始緩降 幼兒莫德納疫苗估7月中下旬開打
國內18日本土COVID-19確診病例新增5.3萬例，中南部疫情開始緩降，各縣市確診病例都在8000例以內，但中重症達402例，其中181人死亡。兒童重症增2例，分別為哮吼及肺炎，兒童重症累計61例。適用6個月至5歲的莫德納幼兒劑型疫苗17日獲得緊急使用授權（EUA）後，中央流行疫情指揮中心表示，下週衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）將擬定接種計畫，最快7月到貨，中下旬開打。（看完整報導）
民進黨北台執政3縣市布局 林智堅角色吃重兼顧桃竹
民進黨主席蔡英文領軍的選舉對策委員會18日開會，一致同意建議徵召立委蔡適應參選基隆市長、新竹市長林智堅參選桃園市長、新竹市副市長沈慧虹參選新竹市長，選對會的建議將送22日舉行的中執會討論決定。林智堅在竹市8年政績出色，將是11月九合一選戰的明星級候選人，綠營高層人士表示，林智堅在接近新竹地區的桃南區域好感度高，未來將有助於帶動整體桃、竹選區。（看完整報導）
上海石化廠爆炸起火 民眾指控：封城次生災害
中國石油化工的子公司上海石化18日清晨發生重大工安事件，廠內乙二醇（EG）裝置區發生爆炸，火舌與濃煙在3公里外清晰可見，官方宣布造成1死1傷。上海市應急管理局表示，事故「安全風險可控」。網路社群隨後出現質疑聲浪，認為這是上海封城引發的次生災害。上海此前因為COVID-19疫情封城兩個月，許多工廠被迫關閉，解封後又開足馬力趕工生產。目前全球EG供過於求，相關廠商紛紛減產因應，法人預期這事件對市場影響有限。（看完整報導）
聯合國：習近平執政以來 逃離中國求庇護人數屢創新高
據聯合國難民署（UNHCR）公布的數據，2021年將近12萬中國人在海外尋求政治庇護，比2020年增加近一成，出走潮的趨勢沒有因全球疫情而減緩。自中國國家主席習近平2012年主政以來，申請政治庇護逃離中國的公民人數屢創新高，凸顯習近平當家，中共對公民的壓迫與日俱增。據報導，即使異議人士尋求庇護逃離中國，他們還是有可能被北京當局派人抓捕或在壓力下返國，使他們無法完全免於恐懼。（看完整報導）
拜登：若不遏止俄國侵略 恐致中國膽敢進犯台灣
美國總統拜登在美聯社專訪中表示，如果不阻止俄羅斯繼續深入歐洲大陸，歐洲可能出現混亂，且可能使中國有膽子「接管」台灣，抱持核武野心的北韓也將更具侵略性。近日中俄軍艦在日本周邊海域航行，日本防衛省17日公布，海上自衛隊16到17日接連確認中國與俄羅斯海軍多艘艦艇在日本北海道外海航行，防衛省認為中俄艦艇動向頻繁，正持續警戒監視。（看完整報導）
比特幣跌破2萬美元 創2020年12月以來最低價
各國央行調升基準利率之際，投資人將資金撤離風險較高的資產，導致虛擬貨幣比特幣跌幅擴大，18日跌破2萬美元，創下18個月以來最低價位。比特幣今年累計跌幅大約59%，它的競爭對手以太幣累計下跌73%。投資人放棄風險性資產之際，Coinbase Global、Gemini和Blockfi等加密貨幣交易公司表示，他們將裁員數千人。（看完整報導）
英法西熱浪來襲刷新高溫紀錄 俄國減供天然氣能源吃緊
法國和英國17日的酷熱天氣刷新高溫紀錄，西班牙則奮力撲救迫使數百人離家逃難的森林火災。正如科學家警告，在氣候變遷下，熱浪來襲較以往強烈且時間提前。提早到來的熱浪讓用電量大增，推升天然氣基準價格，俄羅斯持續減少透過北溪一號管線供應到歐洲的天然氣，使供給遠不及需求，引發歐洲今年入冬後天然氣儲量不足的隱憂。（看完整報導）
醫師憂孩童出現長新冠 研究提醒過敏病史及過重兒當心後遺症
國內疫情未歇，兒童重症個案仍緩步攀升，兒童感染COVID-19後恐留下後遺症，引發醫界擔憂。兒童在染疫期間的嚴重程度，也可能影響後遺症發生機率。一項莫斯科研究顯示，四分之一住過院的染疫孩童幾乎都有後遺症問題，有過敏病史和過胖孩童更是高風險族群，父母應留意警訊症狀。一份英國研究則指出，與先前其他變異株相較，感染Omicron變異病毒株的患者出現長新冠後遺症的可能性較低。（看完整報導）
傑佛瑞薩克斯獲唐獎永續發展獎 經濟氣候等跨領域研究造福世人
美國經濟學家傑佛瑞．薩克斯獲頒今年唐獎的永續發展獎，唐獎基金會肯定他在跨領域永續學議題上的主導角色，包含氣候變遷等。薩克斯表示，這50年來他持續關注永續發展議題，也有賴於在世界各處工作的經驗，他親眼目睹永續發展的可能性以及它所面臨的巨大挑戰，並呼籲全球在永續發展方面合作，達成這個世界的目標。（看完整報導）
國內僅存文面國寶林智妹病逝享嵩壽100歲 穿族服吟唱古謠成絕響
全國僅存的台灣原住民文面登錄保存者林智妹（Ipay Wilang）18日病逝花蓮家中，享嵩壽100歲。文面文史工作者田貴實感嘆，這是最後一次送別文面耆老，對他來說是紀錄任務的結束。泰雅族、太魯閣族及賽德克族傳統社會中，男生曾獵首、女生會織布，就可獲得文面資格，所代表的生命意義，仍被原住民族群視為族群認同的重要表徵。新北市府晚間表示，國寶阿嬤穿族服吟唱賽德克傳統歌謠的畫面成絕響，她的慈祥樂觀令人懷念。文化部長李永得聞訊後深表哀悼，將呈請總統明令褒揚。（看完整報導）
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