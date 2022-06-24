疑疫苗不良反應 高雄男童打2劑莫德納發生心肌炎

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一名高雄男童日前接種第2劑莫德納疫苗後不適，送醫後診斷心肌炎，目前情況已好轉。圖為醫護進行兒童莫德納疫苗接種前置作業。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）高雄男童日前接種第2劑COVID-19莫德納疫苗後不適，送醫診斷為心肌炎，一度收治加護病房。高市府說，已通報中央疑似不良反應，情況已好轉，今天出院。

男童父親在臉書發文指出，8歲大的兒子17日接種第2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗，19日出現心肌炎不良反應，醫師判斷為接種疫苗的反應，收治高雄長庚兒童醫院加護病房觀察。

長庚醫院兒童內科加護病房主任林盈瑞今天告訴媒體，這名接種疫苗、患有心肌炎的男童到院後，醫護立即給予適當處置，已轉出加護病房，目前狀況穩定。

林盈瑞說，兒童接種mRNA疫苗時，確實有極小機率引發心肌炎，家長應密切觀察兒童施打完疫苗後14天狀況，若兒童出現胸悶、胸痛、冒冷汗、心律不整症狀時，應該盡速就醫。

高雄市長陳其邁今天在高雄市政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上指出，是否為疫苗不良反應，還需專家判定，但呼籲民眾接種疫苗後若有任何不適，都要盡速到醫院接受治療。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，已通報中央流行疫情指揮中心不良反應事件，今天男童所有指數都已恢復正常，順利出院，衛生局會密切追蹤後續。

對於男童父親質疑間隔4週就打第2劑疫苗，時間太短。衛生局副局長林盟喬指出，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議建議4週以上就可以接種，加上現在台灣社區還是在高風險階段，建議還是4到8週接種，效果最好。（編輯：郭諭儒）1110624