吳德榮：颱風芙蓉將生成 7月起連5日天氣不穩

（中央社記者張雄風台北30日電）氣象專家吳德榮表示，預估颱風芙蓉將在今天形成，7月起台灣在芙蓉及另一熱帶擾動之間，受到直接侵襲的機會雖低，但將帶來4、5天很不穩定的天氣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，根據中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，颱風芙蓉今天將形成，朝廣東前進；另外，最新歐洲及美國系集模式皆顯示，菲律賓東方熱帶擾動發展中，朝琉球海面前進。

吳德榮指出，台灣受到直接侵襲的機會雖低，且以兩者間的距離，並不致有「

藤原效應

藤原效應小百科 當兩個颱風相距在1000公里以內時，會發生相互旋轉的現象，也就是雙颱風交互作用。 藤原效應是由日本氣象學家藤原咲平最先發現，後人用他的名字命名。 資料來源：中央氣象局數位科普網 看更多 關閉

」，但彼此間水氣輻合的作用，對台灣天氣具關鍵性影響，將帶來4、5天很不穩定的天氣。