吳德榮：颱風芙蓉將生成 7月起連5日天氣不穩
2022/6/30 08:43（6/30 09:12 更新）
氣象專家吳德榮表示，預估颱風芙蓉將在30日形成。圖為路徑潛勢預報圖。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（中央社記者張雄風台北30日電）氣象專家吳德榮表示，預估颱風芙蓉將在今天形成，7月起台灣在芙蓉及另一熱帶擾動之間，受到直接侵襲的機會雖低，但將帶來4、5天很不穩定的天氣。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，根據中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，颱風芙蓉今天將形成，朝廣東前進；另外，最新歐洲及美國系集模式皆顯示，菲律賓東方熱帶擾動發展中，朝琉球海面前進。
吳德榮指出，台灣受到直接侵襲的機會雖低，且以兩者間的距離，並不致有「藤原效應
」，但彼此間水氣輻合的作用，對台灣天氣具關鍵性影響，將帶來4、5天很不穩定的天氣。
藤原效應小百科
當兩個颱風相距在1000公里以內時，會發生相互旋轉的現象，也就是雙颱風交互作用。
藤原效應是由日本氣象學家藤原咲平最先發現，後人用他的名字命名。
資料來源：中央氣象局數位科普網
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吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天太平洋高壓北抬，東側水氣增多，東半部偶有局部短暫陣雨；西半部晴午後多雲，高溫仍在攝氏35、36度左右，應注意防曬、防中暑；午後新竹以南山區及部分平地可能有雷雨發生，注意較大雨勢。
中央氣象局也發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後宜蘭縣地區為橙色燈號，可能連續出現36度高溫；台北市、新北市、桃園市地區，屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天至7月4日台灣在芙蓉及另一熱帶擾動（熱帶低壓或颱風）之間，各地雲量增多，偶有局部短暫降雨，水氣輻合的作用，更帶來不穩定的大氣。
吳德榮進一步說明，7月1至4日迎風面的南台灣以及中部以北的午後，皆有明顯降雨的機會；7月5、6日西南風迎風面有較大雨勢。模式持續調整中，應密切注意最新資料。（編輯：謝雅竹）1110630
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東半部屏東整天有雨 西部留意午後雷陣雨