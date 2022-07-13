早安世界》國安基金5千億銀彈最快今天進場 授權第8度護台股

國安基金5千億銀彈最快今天進場 授權第8度護台股

台股12日收盤跌破1萬4000點，在出口商拋匯跟央行調節下，新台幣兌美元收盤貶7.7分，29.895元的匯率創下2020年6月初以來新低。國安基金12日召開的臨時委員會議決定進場護盤，國安基金表示，台股今年上半年下跌3393點，上市股票市值蒸發達新台幣10.1兆元，皆為歷年同期最差，此外，7月單日下跌逾300點達3日，跌幅遠大於鄰近國家，恐慌氛圍濃厚、信心不足，因此國安基金決議啟動穩定股市措施。這將是國安基金首次在台股加權指數在萬點以上時進場，最快13日啟動高達新台幣5000億元的可動用資金。外界關心金管會是否同步祭出「限空令」等相關穩定股市措施，金管會回應說，台股基本面仍穩健且尚未發生非理性下跌情事。（看完整報導）

圖輯／安倍晉三喪禮結束靈車最後巡禮 遺孀捧牌位哀戚送別

日本已故前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡後，喪禮12日在東京增上寺舉行，場外前來獻花惜別的民眾大排長龍。喪禮由安倍晉三的夫人安倍昭惠以喪主身分主持，日本首相岸田文雄等人出席，副總統賴清德也以喪家親友身分代表台灣參加。安倍的胞弟岸信夫12日首度發文悼念說，他失去了兄長，日本則「失去了一位無可替代的領袖」。喪禮結束後，大批民眾在場外目送靈車離開，安倍昭惠手捧牌牌位坐在前座，神情哀戚。靈車從增上寺出發，在東京政治樞紐區永田町繞行，帶著執政最久的日本首相向官邸與國會議事堂告別。（看完整報導）

賴清德弔唁安倍晉三 日本官方定調私人身分訪問

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，震撼全球。代表台灣赴日弔唁的副總統賴清德繼11日前往安倍家族東京寓所致哀，傍晚參加增上寺守靈夜後，12日中午再度到增上寺參加喪禮。賴清德晚間搭機返台時未發表談話，僅向媒體點頭表示感謝。中國外交部發言人汪文斌12日說，中方已透過駐東京大使館針對賴清德赴日一事向日本政府嚴正交涉。日本外務大臣林芳正則表示，有關台灣副總統賴清德因弔唁已故前首相安倍晉三來到日本，「我所知道是為了參加喪禮，只是以私人身分進行私下訪問」。（看完整報導）

台灣發現猴痘第2個移入病例 30多歲男子曾赴美出差

台灣繼6月24日公布首例猴痘境外移入個案，衛福部疾管署12日公布第2例境外移入病例，為北部30多歲男性，已在負壓隔離病房治療。這例個案是在機場攔截，無社區活動史，未匡列密切接觸者。疾管署副署長莊人祥12日下午說明，這名30多歲本國籍男性，於5月至7月到美國出差，7月3日在當地開始出現左睪丸腫脹、發燒、鼠蹊淋巴結腫脹狀況。個案後續症狀未改善，7月10日返國入境時，主動告知機場檢疫人員疑似罹患猴痘，由機場檢疫人員後送就醫，經醫師評估後進行採檢通報，於12日確認陽性。（看完整報導）

歐元跌至與美元平價 創2002年底以來新低

歐元12日持續表現疲弱，主因是俄羅斯對歐洲減供天然氣，更令各界擔心歐元區經濟將陷入衰退。歐元兌美元匯率在盤中一度跌到1比1，創下2002年12月以來新低價位，後來才略微回升到1.0023美元。（看完整報導）

6月稅收4914億元年增43.2% 台股震盪證交稅連6黑

財政部12日公布6月全國賦稅收入新台幣4914億元，比去年同期增逾4成，其中受惠於企業去年獲利勁揚，6月營所稅高達3615億元，較去年同期大增千億，創歷年同月新高，帶動今年前6月總稅收攀至1兆4032億元，也是歷年同期最高。台股6月大幅修正，證交稅全月實徵淨額154億元，比去年同月減少達116億元，年減43%，也是連續6個月低於去年同期。今年上半年證交稅實徵新台幣952億元，年減30.4%，創下16年來最大跌幅。財政部官員指出，下半年證交稅料將繼續呈現年減格局，至於預算數能否達標，仍須觀察。（看完整報導）

台股爆7億違約交割 金管會：近95%集中單一投資人

台股11日違約交割金額占成交金額高達百分之0.2，比例偏高引起市場注意，金管會表示，券商11日申報投資人違約金額買賣合計達新台幣7億元，其中有近95%集中單一投資人，金管會已請證交所對違約券商進行查核。針對證券商11日申報買進、賣出違約總金額新台幣7.02億元，台灣證券交易所12日表示，買進、賣出相抵後為609萬元，券商追繳違約金額以相抵之後的數字為準。（看完整報導）

河南村鎮銀行弊案白衣人打維權儲戶 學者揭中國外包鎮壓

日前一群因村鎮銀行中止支付而受害的儲戶到河南鄭州維權，卻遭一群身分不明的白衣人毆打，引起關注。加拿大學者王惠玲的新書指出，這是中國政府常見的外包鎮壓手法之一。王惠玲在書中指出，中國政府善用兩種外包的鎮壓工具：黑衣人和群眾動員，中國政府讓這兩個群體作為公權力的延伸，使執政更為順利，並可節省政府的成本、增加收入，以及降低抗議發生的機率。（看完整報導）

兩蔣日記案 二審仍判總統任內文物屬國史館

國史館對兩蔣日記等文物歸屬權提民事訴訟，一審判兩蔣總統任內文物屬國有，由國史館管理，其他部分歸蔣家繼承人共有。繼承人蔣友梅不服提起上訴，12日遭二審法院駁回，仍可上訴。兩蔣日記所有權爭議未解，國民黨黨史館主任林家興表示，人類史上少有國家領導人寫作如此長時間的日記，且跨越兩代，兩蔣日記記錄諸多歷史事件經過及領導者決策思考的心路歷程，對於瞭解20世紀的中國是非常珍貴的史料。（看完整報導）

世運會陳映竹滑輪溜冰再添1銅 台灣女壘擊敗義大利勇闖4強

2022伯明罕世界運動會12日進行滑輪溜冰最後一天賽事，陳映竹順利躋身決賽，不料她在壓軸決賽出發就被哥倫比亞選手撞倒，最終以1分12秒29再摘女子單圈爭先賽銅牌，總計今年世運會她個人就包辦1銀、2銅。台灣女壘也傳出好消息，12日在世運會壘球小組賽，靠著投手柯夏愛7局僅失1分，加上打線串聯，以4比1擊敗義大利，加上美國擊退加拿大，台灣隊與美國隊晉級4強，台灣隊13日將對決日本。（看完整報導）