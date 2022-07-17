早安世界》台灣拔河女將克服萬難 世運會風光完成5連霸
影片／台灣拔河女將克服萬難 世運會風光完成5連霸
COVID-19疫情導致4年1次的世界運動會延後1年在美國阿拉巴馬州伯明罕市舉行，台灣女子拔河隊出賽之前先是訓練被打亂，接著全隊有9名隊員先後確診，但她們克服萬難，在女子540公斤級7場比賽都以直落二擊潰對手，以完美的7連勝奪金，完成史無前例的5連霸，並為台灣在本屆世運會拿到第一面金牌。台灣全體與賽選手目前獎牌數為1金、5銀、5銅。總統蔡英文表示，所有台灣人都以選手們為榮，副總統賴清德說，選手們讓世界看到台灣，行政院長蘇貞昌也稱讚「五告厲害」。（看完整報導）
台灣射箭代表隊南美出賽器材沒跟上 兩天無法練習後危機大致解除
台灣反曲弓代表隊在世界盃巴黎站拿下女團金牌、彭家楙則在女子個人對抗賽摘銀，結束後全隊留下進行移地訓練，13日從法國搭機前往哥倫比亞參加18日展開的今年射箭世界盃第4站賽事，包含選手使用的弓與望遠鏡等設備和器材的託運行李卻沒有跟上，導致選手有兩天只能進行體能與重量訓練。到當地時間16日深夜終於傳回好消息，總教練林政賢表示，8個選手的弓箱已有7個抵達，至少全體選手無法出賽的危機已經解除。（看完整報導）
BA.5首例社區感染源疑同住母親 匡列者1人有症狀
中央流行疫情指揮中心16日公布新增2萬5251例COVID-19本土病例，較上週同日下降10%，另新增中重症165例、72人死亡，病逝中最年輕個案為40多歲女性、沒有打過疫苗。另外，國內15日出現首例BA.5本土社區感染病例，指揮中心16日表示，感染源可能是同住的母親，這名母親接觸的7名同事中，1人有症狀且曾確診。（看完整報導）
日本增逾11萬例創新高 14府縣改寫當地單日紀錄
日本COVID-19疫情快速升溫，16日新增確診病例以11萬675例再創歷史新高，除東京連續5天單日新增逾萬例，另有大阪府與沖繩等13縣新增個案都改寫當地歷史紀錄。（看完整報導）
拜登：將繼續全面參與中東事務 不讓中俄趁虛而入
美國總統拜登15日飛抵沙烏地阿拉伯訪問，與王儲穆罕默德．沙爾曼等人會面。雙方16日發布聯合聲明，同意阻止伊朗取得核武的重要性。拜登也告訴阿拉伯國家領導人，華府將繼續全面參與中東事務，不會將影響力拱手讓給中國、俄羅斯等其他世界大國。此外，美國情報部門認為，沙爾曼批准逮捕或殺掉華盛頓郵報記者哈紹吉的行動。當時在競選總統的拜登矢言讓沙烏地阿拉伯不見容於世界舞台，如今卻在沙國訪問，還與沙爾曼碰拳打招呼，哈紹吉的未婚妻說，拜登此舉相當於讓沙爾曼未來得以殘害更多人。拜登則說，他在與沙爾曼碰拳打招呼後就告訴對方，他應為哈紹吉之死負責。（看完整報導）
氣候大亂 日本降雨破紀錄 法國野火延燒 英國下週高溫恐達40度
受低氣壓及鋒面影響，日本宮城縣截至16日已降下破紀錄大雨，土石災害與淹水災情頻傳，部分地區24小時降雨量破紀錄，相當於一天就下了超過往年7月整個月的雨量。另外，歐洲部分地區過去幾週氣溫飆升，野火肆虐法國、葡萄牙和西班牙等國家。其中法國西南部野火災情16日進一步蔓延，吉倫特省近一萬公頃土地遭大火侵襲。與此同時，英國氣象局針對英格蘭部分地區18日和19日發出紅色「極熱」警報，屆時氣溫可能首次達到攝氏40度的英國史上最高溫，政府預定召開緊急應變會議，為創紀錄高溫制定因應措施。（看完整報導）
華爾街日報：中企銷俄軍需品增加 助長入侵烏克蘭
自俄羅斯入侵烏克蘭後，中國出口至俄國的晶片、電子零組件及原料增加，部分可供軍用，且除此之外，部分商品也彌補了俄國從其他地方無法採購基本材料的缺口。例如在澳洲禁止出口氧化鋁至俄國後，中國出口至俄國的氧化鋁急遽攀升，在5月達到15萬3000公噸，遠高於去年同期的227公噸。這使得美國和西方盟國試圖孤立俄國經濟，進而打擊俄國軍事力量的計畫受挫。另外，在白宮國家安全顧問蘇利文披露俄國有意向伊朗大量採購無人機之後，有證據顯示俄國代表團6月至少兩次訪問伊朗中部一處機場，檢視可攜帶武器的無人機。（看完整報導）
烏克蘭4歲唐氏症女童遭炸死 醫師不敢告訴重傷母親
路透社報導，俄羅斯近日接連以飛彈攻擊烏克蘭各地，離前線數百公里遠的文尼察市也未能倖免，市內包括辦公大樓在內的非軍事目標14日遭俄羅斯以巡弋飛彈襲擊，造成至少23人死亡，包括一名患有唐氏症的4歲女童，她的母親也受到重傷。醫師擔心女童母親承受不了打擊，還不敢將不幸的消息告訴她。（看完整報導）
武漢最高學歷樓盤也停工 買房者加入不惜停繳貸款行列
被稱為武漢「最高學歷樓盤」的綠地光谷星河繪建案許多買主是具有碩、博士學歷的高科技人才，如今也淪為爛尾樓受害者。他們不惜冒著可能被列入徵信黑名單的風險，串連集體宣告將停繳房貸，藉此力爭復工交屋。在「爛尾樓」業主集體停繳貸款風暴越演越烈之際，中國央行主管的媒體「金融時報」15日晚間發文稱，多個涉及「停工風險」樓盤項目，有的已正常施工，有的則迎來復工消息，各方全力以赴確保交屋。（看完整報導）
兩鐵旅遊列車9/9首發 結合16條自行車路線
台鐵打造的兩鐵旅遊列車結合台鐵與鐵馬，已由雄獅旅遊取得經營權，首團預定9月9日出發。台鐵7月16日表示，兩鐵旅遊列車結合16條自行車路線，以專用車廂人車同行的方式，載運愛好者及自行車至各地悠遊，盼提供國內及迎接疫後國外來台旅客享受自行車之旅。（看完整報導）
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