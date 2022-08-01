北榮急診部主任顏鴻章 接任彰濱秀傳醫院院長

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（中央社記者吳哲豪彰化1日電）北榮醫院急診部主任顏鴻章今天接任彰濱秀傳醫院院長，原本擔任院長的黃士維則接任秀傳醫療體系中部院區總院長；顏鴻章表示，上任後會做好防疫，用心照顧好病人與同仁。

秀傳醫療體系中部院區總院長暨彰濱秀傳紀念醫院第7任院長就職典禮，上午在彰濱秀傳醫院國際會議廳舉行；在營運長陳秀珠監交下，卸任院長的黃士維將印信交給新任院長顏鴻章，黃士維則被任命為秀傳醫療體系中部院區總院長。

除了院長交接儀式外，秀傳醫療體系執行長黃靖媛也和台北榮民總醫院院長陳威明簽署合作意向書，2院將在醫療、教學及研究方面，進行全面性合作。

顏鴻章致詞時說，會確實執行北榮醫院的「5好」目標，也就是做好防疫、用心把病人與同仁照顧好、把學生教好、把醫院硬軟體環境管好、把工作氛圍營造好以及與人共好。

彰濱秀傳醫院指出，接任院長的顏鴻章為台南人，曾任衛福部金門醫院院長、台北榮民總醫院急診部主任、急診醫學會理事長，專精急診醫學，歷練完整。（編輯：陳仁華）1110801