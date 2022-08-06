族語父親傳承母語 蘇貞昌：語言發展預算增5倍
2022/8/6 11:49
（中央社記者吳欣紜台北6日電）原民會今天舉辦族語模範父親表揚，行政院長蘇貞昌今天說，「母語斷、文化滅」，政府用最大力量鼓勵講母語，族語預算也增5倍，希望族語爸爸成典範、吸引更多家庭共同推廣族語。
原住民族委員會今天在圓山大飯店頒發首屆「族語模範父親表揚典禮」，蘇貞昌特別出席致詞並頒獎。
蘇貞昌致詞表示，如果遇到外來政權想要控制一個國家，首先會先斷其語言、文化，「母語斷、文化滅」，因此政府制定國家語言法，就是要保障所有在這塊土地使用的語言，每種語言都應該好好保存。
蘇貞昌也提到，過去台灣曾被禁止使用方言，連電台、歌都禁播，要推廣母語唯有打倒威權、衝破戒嚴才有可能這樣做。
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蘇貞昌強調，政府使用國家力量要鼓勵所有族語保存、表揚推動族語的父親，代表政府要用最大力量鼓勵大家講母語，「這不是一個口號」，連語言發展預算也都增加了，從去年新台幣1億元新增至5億。
蘇貞昌說，感謝受表揚的父親家庭認真推廣族語，希望族語模範爸爸可以成為典範、吸引更多家庭一起推廣族語，讓語言能夠持續傳承，讓原住民優美文化、傳統能綿延不絕，才是這塊土地、這個國家的主人。（編輯：陳政偉）1110806
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