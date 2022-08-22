升級校園安全 新竹市18校組隊降低職安災害率

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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）為提升校園環境安全衛生，國立清華大學領軍與17所大專院校、高中職及國中，今天成立清安學園安衛家族，推動職業安全衛生經驗傳承，降低相關事件發生機率。

新竹市「清安學園安衛家族」今天舉辦成立大會，完成家族簽署儀式，也安排職業安全衛生作業演練，讓與會人員了解相關安全作業環境及知識，提升勞工及校園師生安全。

新竹市副市長李世珍致詞表示，職業安全衛生樣態多元複雜，感謝清華大學投入校園安衛家族的成立，帶領17所大專院校、高中職及國中，營造安全永續的友善校園，守護師生及勞工安全。

勞動部職業安全衛生署北區中心主任萬榮富指出，近年來校園安全事件頻傳，包括燈管更換、鋸樹等摔落受傷案例，盼透過安衛家族建立，以母雞帶小雞方式，分享傳承經驗，有效降低危害職業安全衛生事件發生機率。

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清華大學總務長顏東勇表示，清大以國際認證規格，規劃校園職業安全衛生管理系統，累積很多工安經驗與資源，非常願意將經驗及資源分享給安衛家族的成員，提升新竹市的校園安全。

安全衛生技術中心總經理余榮彬說，自民國99年職業安全衛生署成立，在各方共同努力下，職業安全衛生災害發生率呈現長期下降趨勢，其中參加安衛家族的學校，下降可達25%，顯示透過平台分享經驗、共同學習，能更有效的降低職災發生率。（編輯：方沛清）1110822