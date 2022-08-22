早安世界》美國印第安納州長侯康安訪台 將見蔡總統拜訪半導體廠商
美國印第安納州長侯康安訪台 將見蔡總統拜訪半導體廠商
美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）21日晚間率團抵台訪問，成為最新一位不理會中國施壓而訪台的美國政壇人士。侯康安22日將晉見總統蔡英文，也將拜會政府機關及半導體廠商代表。外交部表示，印第安納州是台灣在美國的第一個姊妹州，當地知名學府如普度大學、聖母大學等在台灣有諸多校友。侯康安將簽署及見證多項促進台灣與印第安納州經貿、科技、產學合作的備忘錄，共同強化雙邊專業人才互動及連結。（看完整報導）
金融時報：北京施壓無效 台灣本週再迎美國會訪團
美國眾議院議長裴洛西8月初訪台後，北京至今持續藉故在台灣周邊舉行軍事演訓，並向各國加強施壓，企圖阻撓政要訪台。英國「金融時報」報導，多國政府不理會北京壓力，除了22日有日本跨黨派議員來訪，本週週末還有另一個美國國會訪問團訪台，這是8月第3個美國國會訪台團。（看完整報導）
防台灣有事 日本考慮取得逾千枚遠程飛彈
鑑於台灣有事（有緊急狀況）等情況可能發生，日本已決定要引進遠程巡弋飛彈，目前考慮取得逾1000枚，部署地點以日本西南群島至九州一帶為主。日媒報導，日本政府打算將部署於陸上自衛隊的「12式地對艦誘導彈」的射程從目前的100多公里延伸為約可及於北韓、中國沿岸地帶的1000公里程度，陸射改良型飛彈最快2024年度部署。報導也指出，日本之所以要擁有大量的遠程飛彈，主因為相較於中國擁有強大的飛彈攻擊能力，美日與中國的差距甚大。（看完整報導）
花蓮富源飆41.6度刷新今年最高溫 颱風馬鞍最快今生成
根據中央氣象局網站，21日午後花蓮縣光復鄉富源高溫達攝氏41.6度，打破花蓮卓溪鄉在7月22日測得的今年最高溫41.4度紀錄。花蓮縣消防局提醒，民眾從事戶外活動後易出現熱傷害，尤其嬰幼童、65歲以上長者、慢性病患、戶外工作者或運動員等6大危險族群需特別留意。另外，在菲律賓東方海面生成的熱帶性低氣壓，最快22日晚上有機會成為今年第9號颱風馬鞍，台灣發布海陸警機會不大，但23日晚間起南部、東半部整天將有局部短暫陣雨。（看完整報導）
免服兵役標準變嚴 身高須低於155公分、BMI大於35
國防部近日預告修正兵役體位區分標準，調高免役體位的身高與BMI值門檻，身高得低於155公分，BMI值超過35或低於15才能免役。此外，針對冠狀動脈疾病、甲狀腺機能過低、貧血或骨髓化生不良症候群、膝關節損傷、椎間盤突出症、視力、杜瑞氏症等，均有更嚴謹的檢驗規範。至於調整後可增加多少常備與替代役兵源，尚待內政部評估。（看完整報導）
國內本土病例累計破500萬 估至年底再增300萬例
國內21日新增2萬2137例COVID-19本土病例，其中26人死亡、中重症97例。今年已有500萬人確診，中央流行疫情指揮中心預估，Omicron BA.5變異株將為國內帶來下一波疫情高峰，高推估日增6萬例，低推估日增3萬例，至年底可能再增加約300萬人確診，包含新感染及重複感染者。（看完整報導）
日本增逾25萬例連4週全球最多 首相岸田文雄確診
日本正遭受第7波COVID-19疫情侵襲，全境單日新增確診病例連續3天超過25萬例，單週新增確診病例也連續4週居全球之冠。同時，日本首相岸田文雄21日確診，這是疫情爆發以來日本首相首次確診，目前已知岸田將取消原訂月底出訪非洲行程，並採視訊方式執行公務。（看完整報導）
長江流域旱災246萬人供水受影響 四川缺電危機特別嚴重
7月以來，長江流域大部分地區持續高溫少雨，降雨量較往年同期減少4.5成，四川、重慶、湖北、湖南等9省市有3299萬畝耕地受旱，246萬人供水受影響。其中鄂州段水位為157年來最低，「萬里長江第一閣」觀音閣露出大片礁石基座。四川也因缺水導致水力發電未能順利運行面臨缺電危機，官方21日宣布，啟動能源供應保障一級應急響應，一級代表「特別嚴重」，必要時將由國務院統一領導和指揮。（看完整報導）
數位中介法惹議 NCC：僅為初版未強推無撤回問題
國家通訊傳播委員會（NCC）數位中介服務法草案近期引發各界對言論自由保障的擔憂，甚至傳出要求撤回草案的聲浪。NCC 21日強調草案僅為初版，先前所蒐集的各項建議，都會審慎評估考量，沒有部分人士所稱「強推」情事，且草案尚未經NCC委員會議最後審議確定，也未提送行政院、立法院，因此沒有「需要撤回」的問題。（看完整報導）
陳佳樺扳倒英國名將費雪 加拿大撞球公開賽摘金
台灣撞球好手陳佳樺21日在美國女子職業撞球巡迴賽（WPBA）加拿大公開賽女子10號球金牌戰，關鍵點球大戰以3比2力退英國名將費雪，拿下冠軍。22歲的陳佳樺曾在2016年世界青少年花式撞球錦標賽摘金，並在2018年世界青少年9號球錦標賽封后，2019年更在日本公開賽奪冠。陳佳樺這次擊敗費雪摘金後直呼不敢相信，「我沒想過我會拿冠軍，我只是在享受比賽。」（看完整報導）
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