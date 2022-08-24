悠遊國旅自由行估到9/8 觀光局：還有團遊補助

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悠遊國旅自由行補助預估到9月8日經費用罄。圖為台北市兒童新樂園內大小朋友開心同樂，一起搭乘雲霄飛車。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北24日電）悠遊國旅自由行補助預估到9月8日經費用罄，交通部觀光局副局長林信任今天表示，已經達到政策目標，民眾還有團體旅遊補助、遊樂園3折門票優惠等選擇。

悠遊國旅從7月15日起跑，每房每晚折抵住宿費新台幣800元，若符合條件者最高可補助1300元，包含團體旅遊、自由行及遊樂園優惠等，總經費約55億元，其中自由行部分約20多億元。

觀光局昨天發布新聞稿宣布，自由行部分預估9月8日經費即將用罄。觀光局副局長林信任今天出席「2022凰金樂齡旅遊論壇」接受媒體聯訪表示，悠遊國旅自由行部分，使用率已超過7成，亮出紅燈，因此預計9月8日就會告一段落。

林信任表示，民眾對於悠遊國旅自由行的熱烈參與超乎觀光局預期，各地一房難求，也已經達到政策目標，當時舉辦悠遊國旅時是國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重的時候，民眾沒有旅遊意願，因此在行政院長蘇貞昌、交通部長王國材跟各界商量的結果，決定推出悠遊國旅補助。

林信任指出，悠遊國旅預計進行到12月15日，自由行預計在9月8日經費用罄，而團體旅遊補助會持續，這部分經費還充足，遊樂園的3折門票補助也持續進行，歡迎沒有享受到自由行補助的民眾可以參加團體旅遊。

林信任表示，自由行部分，9月8日之前的經費沒有問題，但9月8日之後的旅客將無法使用補助，提醒民眾若要取消訂房，可按照定型化契約，不用付違約金取消。

至於哪些縣市較為熱門，林信任表示，宜花東最熱門，第4名是台中，第5名則是屏東，後續希望延續國旅補助的旅遊熱潮，回歸市場機制，讓民眾在國內多多遊玩。（編輯：張雅淨）1110824