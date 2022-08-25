英國6、7月死亡數翻2倍 羅一鈞解釋原因

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤、陳婕翎台北25日電）英國6月至7月BA.5流行期間，死亡人數是去年同期2倍。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天解釋，儘管BA.5致死率低，但當染疫人數大增時，死亡總數仍會偏高。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心公布今天新增2萬6967例本土確診病例，比上週四（8月18日）增加16.8%，Omicron BA.5疫情來勢洶洶。

英國最近公布一項統計發現，過去2個月BA.4、BA.5疫情流行期間，死亡人數是去年同期的2倍。

羅一鈞表示，英國今年6月至7月的死亡人數確實比去年同期來得高，但如果以1月至8月或單以8月份來看，死亡數就比去年同期都低，顯示6月、7月的死亡情形可能和疫情短暫起伏有關。

羅一鈞說，英國今年流行BA.5期間，因感染人數眾多，儘管致死率比Delta等變異株低，仍然會造成一定的死亡數，也使得死亡總數偏高，報告中也顯示8月已看到死亡趨勢緩步下降。

國內今天新增一名30多歲女性死亡病例，她在確診後出現胡言亂語、意識障礙等症狀，醫師診斷疑似腦炎，這些症狀也引發外界關注。

羅一鈞指出，目前看來，這名個案感染Omicron以後雖然做了許多檢查都沒有異常，但透過腦脊髓液檢查發現有發炎情形，可能是腦部出現病變而出現這些症狀，與感染過後引發的身體免疫反應有關，因此給予免疫球蛋白等藥物治療，最後仍不幸病逝。

中秋連假將近，羅一鈞重申，因應BA.5疫情升溫，長者、幼兒是主要加強預防的族群，呼籲民眾在規劃中秋聚餐、烤肉等活動時，優先保護長者和幼兒，還沒打疫苗的長者和幼兒等還沒打疫苗的族群，應避免參加聚餐並少到人潮擁擠的場所。

羅一鈞說，指揮中心不會因應中秋連假加強人流管制，但仍呼籲民眾把口罩戴好、勤洗手，有疑似症狀應避免參加聚會。

根據指揮中心統計，昨天共開3308人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共2783人份、默沙東「莫納皮拉韋」525人份，今年以來累計開立約50萬2162人，包括共41萬1599人倍拉維及9萬563人份莫納皮拉韋。

醫療資源方面，全台專責、負壓病房共8124床、空床5288床、空床率65.1%，其中台北區51.5%、北區59.7%、中區71.2%、南區64.8%、高屏區71.0%、東區87.5%；53家集中檢疫所共7851床、空床數4226床、空床率53.8%；22家地方加強型防疫旅館1199床、空床數534床、空床44.5%。（編輯：管中維）1110825