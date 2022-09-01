早安世界》颱風軒嵐諾接近 明天可能發布海警北部連3天降雨明顯

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中央氣象局預估，位在台灣東方的軒嵐諾颱風2、3日最接近台灣。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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颱風軒嵐諾接近 9/2可能發布海警 北部連3天降雨明顯

中央氣象局8月31日表示，隨著強颱軒嵐諾逐漸合併位在它南方的熱帶低壓，未來12小時可能是這個颱風威力最強的時候，受到這個颱風外圍的影響，從9月1日至3日，台灣北部將有明顯降雨，2、3日則是颱風最接近台灣的時間。2日上半天，氣象局可能發布海上颱風警報，也不排除發布陸上颱風警報。根據資料，2001年的納莉颱風曾在琉球打轉後撲向台灣，在台北地區造成嚴重淹水，軒嵐諾的路徑是否與納莉相同引起關注。氣象局解釋，今年的大氣環境與當年不同，預估軒嵐諾未來路徑仍以在台灣東方外海北轉機率最高。（看完整報導）

9月新制 蘇花改開放重機、綠色旅遊補助加碼、防疫新措施一次看

9月1日起在防疫、交通、生活消費等多個方面有新制上路，包括入境旅客居家檢疫後4天返家放寬為1人1室、65歲以上可免費領取5劑家用快篩、大型重機可行駛蘇花改、綠色旅遊補助加碼等，與民眾生活息息相關，中央社彙整各項措施帶讀者一次掌握。（看完整報導）

日本旅遊鬆綁仍須申請簽證 9/7起如何組團「類自由行」業者解惑

日本首相岸田文雄宣布，9月7日起每天入境日本的人數上限由現行的2萬人提高為5萬人，且允許無導遊陪同的團客入境。台灣旅遊業者指出，日本放寬規定後，算是「類自由行」，台灣旅客可請旅行社協助找當地接待旅行社作為擔保後，辦理觀光簽證出遊；觀光局指出，這種模式不算在禁團令範圍。韓國也宣布將鬆綁邊境防疫措施，9月3日起解除入境前須接受PCR等COVID-19採檢規定；8月暫時開放台灣、日本及澳門旅客免簽入境的措施延長至10月底。（看完整報導）

戈巴契夫曾訪台、拍必勝客廣告 帶蘇聯步入民主和平終結冷戰

前蘇聯領袖戈巴契夫8月30日病逝，享耆壽91歲。戈巴契夫在位時推動蘇聯的「開放」與「重建」，在未流血情況下結束冷戰，不過連帶掀起一股力量，導致蘇聯瓦解，他也黯然下台。戈巴契夫讓東歐脫離蘇聯統治，改變現代歷史進程，讓他受到西方國家讚賞，卻也招致許多俄羅斯人鄙視。戈巴契夫下台後不僅露臉替西方品牌廣告代言，為自己的基金會募款，也持續與世界領導人會面，包括1994年訪台，與時任總統李登輝對民主改革的理念及推動時面臨問題的做法，深入交換意見。（看完整報導）

日防衛預算創新高 麻生太郎：台灣若有事 日本很可能發生戰爭

日本執政黨自由民主黨副總裁（副主席）麻生太郎8月31日表示，若台海發生軍事衝突，日本很可能也發生戰爭。日本防衛省已決定2023年度防衛預算概算需求，檯面上編列的金額高達史上新高的5兆5947億日圓（約新台幣1兆2272億元），而且需求內有大約百項未明示金額的「事項要求」，最後在今年底確定的國防預算可能上看6兆多日圓，規模將超過國內生產毛額（GDP）的1%。（看完整報導）

俄羅斯停供德國天然氣 歐洲能源危機雪上加霜

俄羅斯入侵烏克蘭引發燃料價格飆漲，推升歐洲通膨，歐元區8月通膨和去年同月相比，從7月的增幅8.9%，攀升至9.1%，創下1997年以來最高紀錄。歐洲長期高度依賴俄羅斯天然氣，如今因為戰爭與制裁，能源供給吃緊。8月31日，就在歐洲即將進入能源需求高峰的入冬時刻，俄羅斯再祭出停止供氣行動。俄國天然氣工業公司以進行維護作業為由，暫停由主要的北溪1號管線向德國輸送天然氣。德國聯邦網路管理局局長穆勒表示，俄方說要維護是個「在技術上難以理解」的決定，可能只是莫斯科當局在利用能源供應作為威脅。（看完整報導）

天津海關查扣1321本台灣書籍 龍應台作品全數被禁

中國有地方部門近日通知，作家龍應台所有著作不得作為上架選讀書籍，形同被禁。中國媒體8月31日報導，天津一家業者日前申報進口一批5165本圖書，其中1321本因書中出版日期有包含民國紀年及「中華民國」字樣，被認定「損害國家主權，違反一個中國原則」，遭天津海關查扣。（看完整報導）

陸軍加碼軍購海馬斯多管火箭至29套 強化遠距打擊

民國112年度國防預算書8月31日送抵立法院，確定軍方將不採購M109A6自走砲，陸軍因此增購18套幫烏克蘭有效打擊俄軍目標的美製海馬斯多管火箭系統（HIMARS）做為替代方案，加上今年原本編列的11套，採購總數將達到29套，射程達300公里、可利用HIMARS發射的戰術區域飛彈採購數量增至84枚，此外，陸軍也增購864枚可用於海馬斯系統的「精準火箭」，預計116年完成建案。（看完整報導）

3步驟擋防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種

國內8月31日新增3萬4389例COVID-19本土個案。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝說，預計9月2日舉行莫德納次世代疫苗EUA審查會議，順利通過後，將安排9月5日辦ACIP專家會議，力拚9月底前進貨。對於近期許多民眾收到防疫保險相關詐騙簡訊頻傳，王必勝提醒，官方網址僅有.gov.tw一種寫法，若看到其他寫法，不要隨便點擊、提供個人資料。另外，使用iPhone手機的民眾可按照3步驟關閉iMessage，防堵接收到相關詐騙訊息。（看完整報導）

台灣蘋果新聞網19年歷史畫句點 壹蘋9/1上線

台灣蘋果新聞網8月31日午夜暫停更新，為19年歷史畫下句點。1995年6月香港壹傳媒創辦人黎智英創立蘋果日報，2003年5月開始在台發行，帶來狗仔隊跟監文化，但也積極做調查報導、為社運人士發聲且反共立場鮮明。2021年，香港蘋果日報金流遭港府凍結，台灣蘋果日報財源連帶受到影響，先將發行18年的紙本停刊止血，集中資源在蘋果新聞網，但仍無法阻止資金用罄的危機。台灣蘋果新聞網96%員工由新東家、新加坡商人潘杰賢成立的「壹蘋新聞網」延攬，9月1日開啟運作。（看完整報導）