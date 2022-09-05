國圖南部分館暨國家聯合典藏中心動土

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）南台灣唯一國家級圖書館「國圖南部分館暨國家聯合典藏中心」今天舉行工程動土。這項工程建設經費預算超過50億元，預計2025年底完工啟用，為文化之都台南再添一重要建設。

台南市長黃偉哲今天親自出席動土典禮，與行政院秘書長李孟諺、教育部長潘文忠、國家圖書館館長曾淑賢、立委陳亭妃、賴惠員與多位地方民代共同執鏟動土、宣布工程啟動。

黃偉哲致詞表示，國圖南館動土是大新營地區一大盛事，從2017年時任行政院長林全宣布國家圖書館分館將座落在台南新營至今，已經過了5年，歷經多方努力終於讓工程順利動土，令人相當振奮，不但成就溪北地區重大建設，更實現台南均衡發展許諾。期盼工程如期如質完工，帶給南部民眾更好閱聽與知識環境。

黃偉哲說，國家圖書館南部分館座落新營地區，是台南長久以來重要的文教城市之一，為配合國圖南部分館啟用，南市府也規劃大眾運輸路線，串聯大學、南科、嘉義高鐵站、故宮南院及岸內糖廠等地，讓國圖南部分館服務更多中南部研究者與民眾。

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教育部長潘文忠也感謝南市府無償提供逾5公頃用地，讓國家圖書館南部分館能順利座落在新營人文薈萃區域，未來「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心」不僅能成為服務在地民眾公共圖書館，更是全台學術知識典藏重要建設。

依南市府今天新聞稿，「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心」為地下1層、地上5層建築物，包含國家聯合典藏中心和國家圖書館南部分館兩幢館舍，還有庭園休憩、會議、展覽、餐飲及停車場等公共空間，是南台灣唯一國家級圖書館，未來將成為圖書資訊發展與圖書館服務創新育成中心。建設經費預算總金額超過新台幣50億元、施工費高達34億4832萬元，預計2025年底完工啟用。（編輯：孫承武）1110905