交通部籌組亞洲跳島郵輪聯盟 為後疫情做好準備

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）「2022後疫情時代郵輪產業振興復甦國際論壇」今天登場，交通部次長祁文中指出，將與亞洲島鏈國家籌組亞洲跳島郵輪聯盟，目的就是希望做好準備，等國門開放就可無縫銜接國際產業。

這場由交通部航港局主辦的論壇，上午在基隆港東岸旅客中心舉行，包含祁文中、基隆市長林右昌、高雄市政府秘書長郭添貴，以及立法委員蔡適應、洪孟楷、陳椒華等人出席。

祁文中接受媒體聯訪表示，旅客對國際郵輪市場開放期盼已久，很多國家已逐步開放，國際郵輪的操作大概要在2年前對市場發布，台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，已把包含基隆港、高雄港郵輪旅客中心等基礎建設及邊防管制等做好，且還操作繞島、跳島新的旅遊模式。

祁文中指出，交通部針對郵輪產業的振興及復甦已研擬完整計畫呈報中央流行疫情指揮中心，指揮中心將從國內疫情狀況判斷，如果適合開放國門，就可藉由今天的論壇，向國際宣示迎接郵輪靠港。

林右昌表示，基隆港市已做好準備，郵輪旅運通關服務設施已大幅提升，通關速率增加1倍以上，相信未來郵輪產業重啟後，大家會有不一樣的體驗。

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林右昌指出，基隆作為國門，背後依靠的是1000萬人口的首都圈，相關遊程市府也會與其他縣市串聯，而台灣過去累積的繞島及跳島遊程經驗，相信可以為未來觀光帶來新的助力。

航港局表示，這次論壇邀請澳洲、菲律賓、日本、韓國等郵輪產業專家演講，國內外郵輪相關產、官、學界代表逾150人共襄盛舉，議題涵蓋疫後郵輪母港發展、跳島郵輪、區域整合及人才培育等4大議題。（編輯：戴光育）1110913