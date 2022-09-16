iPhone 14新機銷售 遠傳：年底前上看20萬支

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（中央社記者潘智義台北16日電）蘋果iPhone 14今天上午開賣，遠傳電信總經理井琪接受媒體採訪表示，遠傳蘋果新機這次拿貨最多，年底前銷量挑戰20萬支。

遠傳資深副總經理趙憶南指出，遠傳今年iPhone新機預約登記量較去年成長一倍，估計年底前蘋果新機銷量可較去年成長20%至30%。

另外，今天開賣新機包括iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max，至於iPhone 14 Plus則需等到10月才到貨。

趙憶南說，iPhone 12是第一代5G手機，其中iPhone 12 Pro賣最好；目前以資費新台幣1399元用戶比例最高，5G滲透率超過25%，預期iPhone X、11、12會有換機潮。雖然今年因匯率調漲售價2000元，但沒影響買氣，遠傳已提供忠誠粉絲舊換新加碼贈品及優惠，讓老客戶感覺比去年更優惠。

此外，國家通訊傳播委員會（NCC）規範電信業者持有頻寬各不得超過1/3的規範，近期引發業界熱議。井琪說明，因特定頻段開標後，若未能全數標出，1/3的計算到底採用開標時的頻段總數計算，還是以實際得標數當基礎計算1/3，解讀不同，但遠傳一定會遵守NCC的認定，只要超過就一定調整。

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她解釋，以28GHz頻段為例，遠傳拿下400MHz、亞太也拿下400MHz、中華電信拿600MHz、台灣大為200MHz，若以遠傳與亞太合併計算是否超過1/3的規範，仍有待主管機關解釋；雖然遠傳認知是以開標時總數為準，但一切仍遵守NCC的認定。

至於蘋果今年在美國推出無實體SIM卡插槽的iPhone（eSIM），遠傳表示，因在台灣涉及較多面向，並非單純技術問題，也要看法規調整的進程。（編輯：張良知）1110916