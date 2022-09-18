早安世界》台東6.4地震當地49年來規模最大 氣象局稱不尋常

台東6.4地震當地49年來規模最大 氣象局稱不尋常

根據中央氣象局資訊，17日晚間9時41分至深夜11時33分，台東接連發生20起地震，都是淺層地震，其中最早的一起芮氏規模6.4，最大震度6強，全台有感。氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這起49年來關山地區最大的地震「有點奇怪」，震央無破碎帶，應有不知的構造存在。地震造成台東市賣場物品掉落；花蓮富里鄉富里村一處無人居住的老屋牆面倒塌，並未造成傷亡。高雄、台南則有部分地區停電、自來水管破裂，建物天花板掉落，幸好沒有更嚴重的災情。這起不尋常的陸地淺層地震與餘震驚動各地民眾，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌深夜分別下達防災指示，並提醒民眾以中央氣象局和各政府機關發布消息為準，提防餘震。（看完整報導）

超級颱風南瑪都進逼日本 外圍水氣為北台灣帶來短暫雨

中央氣象局觀測，颱風「南瑪都」17日增強為強烈颱風，對台灣無直接影響，不過18、19日颱風外圍水氣將為北部、東部及東南部帶來局部短暫雨，東部及東南部地區可能有局部大雨。根據日本氣象廳觀測，南瑪都可能在未來幾天由南往北縱貫日本九州後，再東轉橫越本州島，為日本多數地區帶來影響。專家並指出，像南瑪都這類強颱很少出現在高緯度地區，有可能在登陸時維持高強度，日本民眾必須嚴加注意。（看完整報導）

捷克參議員德拉霍斯訪團今抵台 將晉見蔡總統

外交部17日表示，捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）訪問團應台灣邀請，18日至23日將訪台一週，期間將晉見總統蔡英文及相關部會首長，並簽署半導體、教育及文化等合作備忘錄，盼深化理念相近國家在關鍵產業技術、人才培育、文化交流等領域合作。外交部提到，德拉霍斯過去曾以學者身分訪台，此行是首度以參議員身分來訪。（看完整報導）

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

國內17日新增3萬9394例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，中央流行疫情指揮中心預估這波疫情將在9月中下旬達到高峰，單日確診人數可能衝破5萬。指揮中心並重申，接種疫苗是預防COVID-19重症、死亡的重要關鍵。莫德納BA.1次世代雙價疫苗首批80萬劑已到貨，第2批預計18日晚間抵台。防疫指揮官王必勝建議，高風險族群符合資格就快施打。哪些人可以優先接種？與原型株疫苗差別在哪？中央社整理資訊帶讀者快速了解。（看完整報導）

烏克蘭伊久姆亂葬崗死者疑遭虐死 西方領袖憤怒譴責

烏克蘭軍隊從俄羅斯手裡奪回烏東城鎮伊久姆（Izyum）後，發現一處亂葬崗，當地行政首長表示，挖出來的遺體中99%有暴力致死的痕跡。烏克蘭總統澤倫斯基指出，當地發現超過400具遺體，其中甚至還有兒童。對此，西方領導人紛紛表達反感和憤怒，美國國務卿布林肯說，這些墳塚可能提供更多證據，證明俄羅斯正在烏克蘭犯下戰爭罪行。聯合國成員16日投票決議，儘管俄羅斯反對，仍將破例開放烏克蘭總統澤倫斯基以預錄影片的方式，在下週的聯合國大會中發表談話。（看完整報導）

CIA副局長：習近平要共軍2027前具武統台灣能力

根據美國中央情報局（CIA）副局長柯恩本週說法，中國國家主席習近平已告訴中國人民解放軍，他希望在2027年前具備以武力控制台灣的能力，但美國情報圈目前不認為北京當局已就是否以武力實現兩岸「統一」做出決定。柯恩指出，美國情報圈整體評估仍認為，習近平偏好透過非軍事手段控制台灣。（看完整報導）

長沙大樓失火燃燒劇烈 分析：暴露中國消防能力不及建築高度

位於中國湖南省，高逾200公尺、號稱「三湘第一高」的長沙中國電信大樓16日付之一炬，有分析指出，中國消防能力的提升，跟不上建築攀高的速度。不僅是消防安全，摩天大樓造成的問題還有安全抗震、加劇熱島效應、光污染、地面沉降等，至於大樓被燒毀後該如何善後，也是一大難題。（看完整報導）

市場估美升息4碼機率低 預測台灣央行半碼跟進

美國通膨已從40年高點緩慢降溫，不過8月CPI年增8.3%，仍高於市場預期，市場對美國聯準會創歷史紀錄一舉升4碼的預估聲浪加大。台美下週將進入「超級央行週」，美國聯準會預計台北時間22日公布最新利率決策，可能牽動台灣央行升息腳步。目前台灣專家學者大多認為，美國一舉升息4碼的機率偏低，仍以升3碼可能性較高，台灣則可能升息半碼，至於是否調升存款準備率，專家看法不一。（看完整報導）

林昀儒三線全開 搭檔陳思羽WTT阿拉木圖挑戰賽混雙奪冠

林昀儒參賽在哈薩克舉行的WTT阿拉木圖挑戰賽，一次挑戰男單、男雙、混雙三線賽程。他17日先與廖振珽聯手闖進男雙冠軍賽，隨後男單4強賽擊敗中國選手梁儼寧，再闖冠軍戰。18日混雙賽事與陳思羽聯手擊退中國組合，兩人首次搭檔就摘冠。林昀儒將有機會挑戰單站包辦3冠的紀錄。（看完整報導）

TAIWAN PLUS生活節首日逾10萬人參加 日本哈台族體驗寶島文化與美食

文總主辦的2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節17日在東京上野恩賜公園登場，首日開幕入場就湧入逾10萬人次，蔥油餅、刈包攤等台灣道地小吃大受民眾歡迎，有民眾手提台灣特色的茄芷袋開心打卡。有攤位還將台灣夜市直接搬到現場，讓民眾體驗套圈圈、射氣球的樂趣。這是TAIWAN PLUS台灣吉日生活節因疫情停辦兩屆之後，再次於日本東京登場，兩天活動的首日便湧入10萬人，洪瑞珍三明治在開賣第1個小時就銷售一空，台灣啤酒也賣出逾5000瓶。（看完整報導）