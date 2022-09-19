聯利輪中籍船長未經許可下船 遭逮送返船隻

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（中央社記者余曉涵台北19日電）交通部航港局今天表示，聯利輪中國籍楊姓船長未經許可任意下船，遭到航港局及相關單位預先部署警力監控下將其逮捕遣送返船，航港局也協助其他船員遣返回國。

航港局發布新聞稿表示，聯利輪中國籍楊姓船長未經許可任意下船，已在航港局及相關單位預先部署警力監控下將其逮捕遣送返船。

航港局說，因聯利輪為外籍船舶、船上船員非台灣國籍，有關船員薪資及遣返事，應由船旗國及船員母國介入處理，目前印尼駐台代表處已介入協助，其中針對船員薪資權益部分，已委託法律扶助基金會協助，航港局也將持續協調船方代理繼續提供民生物資補給。

航港局表示，聯利輪船上計有16名船員，包括中國籍11人、印尼籍5人，此船船員主張船東未善盡薪資給付之責，要求立即離船，但依現行防疫規定，船員未經許可不得任意離船。

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航港局指出，9月5日專案簽奉疫情指揮中心核准可全數遣返，但依商港港務管理規則規定，停泊港內船舶需有1/3船員留守（以聯利輪而言需留守4名船員，艙面及輪機應各有1名甲級船員），其餘2/3船員即可安排遣返回國，但目前船上船員就留守船員尚未有共識。

航港局表示，雖然此船目前仍遭受貨方聲請假扣押，後續如經法院指定船舶保管人接管此船，所有船員即可全數遣返，航港局也將持續關注並適時給予協助。（編輯：管中維）1110919