台南黑面琵鷺保育季 發起尋找傷癒黑琵

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由台南市政府農業局主辦的2022黑面琵鷺保育季將於10月16日登場，並發起尋找傷癒野放黑琵行蹤等活動。圖為台南市長黃偉哲（前右）野放傷癒黑面琵鷺。（台南市生態保育學會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月19日

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）今年到台南度冬的黑面琵鷺族群已陸續飛抵，台南市農業局決定2022黑面琵鷺保育季將於10月16日登場，並發起尋找傷癒野放黑琵、24歲老黑琵等活動，盼有更多民眾參與。

2022黑面琵鷺保育季執行單位台南市生態保育學會今天發布新聞稿指出，今年保育季以「黑琵展翅、夢想翱翔 –一起尋找傷癒黑琵」為主題，將於10月16日在七股特生中心黑面琵鷺展示館前登場，保育季期間將啟動尋找市長黃偉哲任內野放的11隻傷癒黑面琵鷺，以及1隻24歲老黑琵。

台南市農業局長李建裕表示，黃偉哲任內野放的11隻黑面琵鷺，包括109年在學甲濕地野放編號T85；110年在四草野生動物保護區野放T95、T97、T98、N17、N18、N19、N20、N21；在七股頂山賞鳥亭野放的N13、N14，其中T85已經連續2年被發現，今年是第3次尋找。

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台南市生態保育學會理事長邱仁武說，學會志工曾在92年起至103年，連續11年記錄到1隻斷了1隻腿的黑面琵鷺，每年都飛回到台南黑琵保護區度冬；去年則有鳥友在安南區城西發現1隻推斷已高齡24歲的「阿祖級」黑琵T18，今年活動中將持續找尋牠的蹤跡。

邱仁武指出，今年度冬黑面琵鷺族群已陸續飛抵台南，愛鳥人士可密切注意尋找這些具特色的黑面琵鷺行蹤，發現後可至拍鳥俱樂部群組分享，或直接以電話09 28749922連絡，首先發現者可獲贈精美紀念品。（編輯：黃世雅）1110919

台江國家公園巡查員李明華10日清晨在七股黑面琵鷺保護區發現今年第一隻來台南度冬的黑面琵鷺，研判可能是隨著入秋後鋒面南下，近日應該還會有其他度冬族群的先頭部隊報到。（李明華提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月10日