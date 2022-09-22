50.4萬劑Novavax疫苗抵台 效期至12月31日

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北22日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，COVAX獲配的第2批Novavax疫苗50.4萬劑於今天上午抵台，本批效期到今年12月31日止，包含這批疫苗累計共100.8萬劑Novavax疫苗到貨。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，透過COVAX機制獲配的第2批Novavax疫苗50.4萬劑，已於今天上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供12歲以上民眾接種基礎劑、基礎加強劑及追加劑使用。

王必勝指出，台灣已於2020年9月18日與全球疫苗免疫聯盟（GAVI）簽署協議，承諾透過COVAX機制採購476萬劑COVID-19疫苗，並於2021年到貨102萬劑AZ疫苗，預定於今年分批供應226.8萬劑Novavax疫苗。

指揮中心發言人莊人祥說，據統計，昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納嬰幼兒疫苗共接種1911人，第1劑574人，第2劑1337人；輝瑞第1劑2144人次。截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率37.1%、第2劑6.6%。（編輯：張芷瑄）1110922