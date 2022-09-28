早安世界》安倍晉三國葬儀式唱名台灣 日相岸田讚揚前任勇氣

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安倍晉三國葬儀式唱名台灣 日相岸田讚揚前任勇氣

日本前首相安倍晉三國葬儀式27日在東京日本武道館舉行，有美國副總統賀錦麗等218個國家、地區或國際組織的代表參加，人數約達700人，包括前立法院長、台灣日本關係協會會長蘇嘉全、王金平、駐日代表謝長廷、前總統李登輝次女李安妮。輪到台灣代表獻花時，主辦儀式的日本政府唱名「台灣」請蘇嘉全等人出列。會場內播放回顧安倍從政以來關鍵談話與政績影片，他的遺孀安倍昭惠數度落淚送別。日相岸田文雄宣讀悼詞時稱讚安倍是有勇氣的人，誓言在安倍建立的基礎上繼續讓日本發光發熱。場外有逾萬人排隊獻花悼念安倍這位日本任期最長的首相。 （看完整報導）

醫護入境也採0+7快篩陰可上班 機組員外站防疫10/13回歸疫前管理

去年7月1日醫護出國禁令取消，但多數醫護受限於入境檢疫無法上班而不便出國，中央流行疫情指揮中心表示，邊境逐步開放後，醫護入境後也是「0+7」，並研擬7天自主防疫期間，每1至2天快篩若呈陰性即可上班。另外針對機組員在外站停留隔夜等防疫措施與管制，指揮中心表示，10月13日之後回歸疫前做法，不會再發生在外站被關在旅館內的情況，外國機師也可正常入出境，跟入境者一樣管理，不再有差別。（看完整報導）

8月景氣燈號連6綠 分數續跌距黃藍燈僅1分之差

行政院國家發展委員會發布的景氣燈號在8月續亮綠燈，綜合判斷分數持續下跌至23分，為兩年新低，只要再跌1分，燈號就會落入代表景氣趨弱的黃藍燈。對於第4季是否可能會看到黃藍燈，國發會表示無法預測燈號走勢，但認為第4季經濟挑戰會更大。國發會官員說，雖然全球通膨壓力續存、主要國家緊縮貨幣政策，將使全球經濟成長動能放緩，但仍有科技新品上市等正面因素，有助台灣出口表現。 （看完整報導）

清零拖累 世銀下調中國2022年經濟成長預測至2.8%

英國金融時報27日報導，中國曾設定今年經濟成目標為5.5%，但過去半年來中國經濟情況明顯惡化，根據世界銀行最新預測，中國今年經濟成長率由4月預測的4%至5%下調為2.8%，世銀的預測顯示中國經濟受清零防疫政策拖垮，今年成長率將自1990年以來首次落後於亞洲其他地方。世銀預測，亞洲及太平洋其他地區受惠於疫情後高商品交易價格及本土消費回升，今年的經濟成長率將達到5.3%，比去年的2.6%高出一倍。 （看完整報導）

CNN：美軍最先進水面戰艦抵東亞 可能為部署極音速飛彈做準備

CNN報導，美國海軍「宋瓦特號」驅逐艦正在西太平洋的一趟任務中展現匿蹤能力，社群貼文顯示，宋瓦特號上週停靠關島之後，於26日抵達日本。這趟任務可能替美國未來在這個地區的極音速飛彈部署預作準備。根據美國海軍資料，宋瓦特號是全球最大、技術最先進的水面戰艦，最引人矚目的是匿蹤設計，其船體結構大幅降低雷達截面和可識別特徵，讓它更不易被敵方偵測。而身為美國潛在對手的中國將密切關注宋瓦特號動向。 （看完整報導）

蒲亭盟友威脅對烏克蘭核攻擊 俄國出走潮持續入境喬治亞人數翻倍

俄羅斯總統蒲亭盟友、現任聯邦安全會議副主席麥維德夫27日聲稱，俄國有權運用核武自我防衛，他並且呼應蒲亭上週的說法，強調「不是在虛張聲勢」。同時，高加索國家喬治亞表示，俄國的動員令頒布後，每天入境喬治亞的俄國人數近乎翻倍。自俄烏戰爭在今年2月全面爆發以來，喬治亞就是俄國人外逃的主要目的地，該國官員說，現在每天有近萬人抵喬治亞。另外，烏克蘭近期在東北部反攻告捷擊退俄軍，頭號功臣、烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼登上美國「時代雜誌」10月號封面。（看完整報導）

蓬佩奧高雄演講讚台灣是典範 主張美中經貿戰略脫鉤改與台靠攏

前美國國務卿蓬佩奧27日出席在高雄舉行的2022全球台商經貿論壇，副總統賴清德及約300位台商、企業界人士出席。蓬佩奧在演講中大讚台灣是經貿典範，美國過去幾十年與中國天真交往，現在面臨「歷史性變革」，美國應在經貿面與中國戰略性脫鉤，與台灣靠攏。在川普政府擔任中情局局長與國務卿的蓬佩奧，也批評美國總統拜登未將台灣納入印太經濟架構（IPEF）為不智之舉。（看完整報導）

鄭深池閃辭長榮國際董事長 張國煒同日離任立榮董事長

長榮國際2月中旬舉行臨時股東會，由「弟弟派」張國明、張國政、張國煒及鄭深池聯手發動突襲，取得3董事與1監事席次，「哥哥派」張國華人馬僅獲2董1監，弟弟派隨後在4月推派鄭深池為董事長。事隔半年多，長榮國際9月27日宣布董事長鄭深池辭任，鄭深池表示，他的階段性任務已告一段落，應依照初衷退出與長榮經營權有關的任何事務。隨後星宇航空董事長張國煒也宣布，即日起辭去立榮航空公司董事長，並指出代管立榮航空期間，家族兄長間已建立起良好的溝通平台。（看完整報導）

NASA飛行器成功撞小行星 人類首度測試行星防禦能力

美國國家航空暨太空總署（NASA）的「雙小行星改道測試」太空飛行器26日撞擊一顆名為「迪莫弗斯」的小行星，科學家預期這次撞擊將使迪莫弗斯略微移動，讓它與系統中較大顆的小行星「迪迪莫斯」之間的重力更緊密。這是史上首度完成測試行星防禦能力，有助建構人類阻止宇宙物體毀滅地球生命的防禦能力。 （看完整報導）

第59屆金馬獎張孝全黃秋生角逐影帝 港片智齒獲14項提名大贏家

第59屆金馬獎27日公布入圍名單，今年大贏家由港片「智齒」摘下，本片改編自中國小說家雷米的短編小說，講述連環凶殺案引發的悲劇故事，共入圍最佳劇情片、最佳改編劇本、最佳攝影等14個獎項。本屆「年度台灣傑出電影工作者」得主由已故爆破特效師陳銘澤獲得。頒獎典禮將於11月19日在國父紀念館舉行。（看完整報導）