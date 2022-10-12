10/12本土5萬2338例 增37死、101中重症【直播】

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北12日電）中央流行疫情指揮中心說明，今天新增5萬2338例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症101例，其中37人死亡；另境外移入增67例。1111012

疾管署詳細新聞稿如下：

指揮中心表示，今日新增之52,338例本土病例，為24,489例男性、27,831例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（9,706例），臺中市（6,753例），高雄市（5,842例），臺北市（5,269例），桃園市（5,028例），臺南市（4,149例），彰化縣（2,912例），屏東縣（1,776例），雲林縣（1,482例），苗栗縣（1,345例），新竹縣（1,343例），宜蘭縣（991例），嘉義縣（969例），新竹市（932例），南投縣（817例），基隆市（748例），花蓮縣（730例），嘉義市（613例），臺東縣（463例），金門縣（246例），澎湖縣（188例），連江縣（36例）。

指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為25例男性、12例女性，年齡介於未滿5歲歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、25例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年9月3日至10月9日，死亡日期介於10月2日至10月10日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增67例境外移入個案中，為28例男性、39例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自馬來西亞（4例），越南（2例），泰國、土耳其及新加坡（各1例）移入，另58例感染國家調查中。入境日期介於今年9月11日至10月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計18,520,291例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,520,203例排除），其中6,997,376例確診，分別為35,567例境外移入、6,961,755例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,657例COVID-19死亡病例，其中11,641例本土，個案居住縣市分布為新北市2,409例、臺北市1,298例、臺中市1,187例、高雄市1,080例、桃園市894例、臺南市877例、彰化縣662例、屏東縣470例、雲林縣363例、南投縣356例、苗栗縣314例、嘉義縣285例、基隆市258例、宜蘭縣253例、花蓮縣202例、嘉義市及新竹縣各190例、臺東縣161例、新竹市133例、澎湖縣34例，金門縣25例、連江縣0例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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