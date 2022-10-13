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確診死亡不必24小時內火化？徐國勇：會與疾管署研議

2022/10/13 12:52（10/13 13:31 更新）
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台灣國門13日解封，立委關切染疫死者是否不需要在24小時內火化；內政部長徐國勇表示，會與疾管署研議是否放寬。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
台灣國門13日解封，立委關切染疫死者是否不需要在24小時內火化；內政部長徐國勇表示，會與疾管署研議是否放寬。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者游凱翔台北13日電）台灣國門今天解封，立委關切染疫死者是否不需要在24小時內火化；內政部長徐國勇表示，相較於現在疫情趨緩，當時6月Delta病毒致死率高，處理必須謹慎，內政部會與疾管署研議是否放寬。

徐國勇上午至立法院內政委員會專案報告並備質詢。

國民黨立委鄭麗文表示，台灣今天正式解封，但過去為了防範疫情，內政部所主管的單位均有訂定如廟宇遶境的相關防疫規定，但今天卻未看見新指引，恐讓民眾無所適從；徐國勇回應，針對宗教活動的部分，會持續與衛福部疾管署溝通與開會，並鬆綁遶境等活動，同時也會加強宣導。

鄭麗文表示，今年6月曾發生確診遺體火化爭議，染疫死者須在24小時內火化相當不近乎人情，且也不合乎民情，她追問，現在已解封，是否放寬。

徐國勇回應，因為當時COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）的Delta病毒致死率高達5%，當然要謹慎，但現在大部分病例為Omicron，內政部會與疾管署研議，這不僅是內政部單方面的事，還要有疾管署的同意。

衛生福利部疾病管制署2020年1月15日起將COVID-19列為第5類法定傳染病，明定確診個案死亡24小時內須通報當地主管機關，希望儘速火化或經衛生機關報准後深埋，但未要求24小時內完成；但因當時染疫死亡數多、遺體儲存空間有限，因此在實務執行面，均24小時內火化。（編輯：楊凱翔）1111013

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