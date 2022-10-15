早安世界》最新全球財富報告 台灣人均全球第5亞洲最富

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最新全球財富報告 台灣人均全球第5亞洲最富

全球規模最大的德國保險與金融服務公司安聯集團最新的2022年全球財富報告顯示，亞洲富裕程度超越歐洲，台灣人均淨資產達13萬8220歐元（約新台幣431萬元）超越日本、新加坡居亞洲第一，在全球排名第5，僅次於美國、瑞士、丹麥與瑞典。報告也統計各國「家庭負債占GDP比率」，占比最高者為南韓，高達109.1%，台灣及泰國則以90%並列第2。（看完整報導）

颱風估今天生成 北台灣防豪大雨 18日起東北季風增強各地轉涼

中央氣象局表示，15日起熱帶性低氣壓或颱風的外圍環流接近，北部、東北部有局部大雨或豪雨，18日起東北季風增強，各地明顯轉涼，中部以北低溫有機會降到攝氏19度，北台高溫也只有20度到21度。位於菲律賓東方海面熱帶性低氣壓的TD23預計15日增強為颱風尼莎或海棠，屆時可能同步發布海上颱風警報，至於颱風會不會觸及台灣的陸地，要再觀察。（看完整報導）

蔡壁如因論文風波請辭 不分區立委料將由新光集團吳欣盈遞補

台灣民眾黨籍立委蔡壁如因論文問題遭德明科大撤銷碩士學位後，她在14日晚間發表辭職聲明書，宣布即日起辭去立法委員職務。根據民眾黨2020不分區排名名單，蔡壁如請辭後預計將由新光集團第3代吳欣盈遞補。（看完整報導）

莫德納次世代疫苗接種後不適症狀 疲倦肌肉痠痛等5種最常見

莫德納次世代疫苗9月24日開打至今累計逾64萬人次接種，根據中央流行疫情指揮中心10月14日公布2662人回報不適分析，接種7天內，全身性以疲倦、肌肉痠痛、頭痛最多，局部不適以注射部位疼痛、腫脹最常見。指揮中心發言人莊人祥表示，相較去年莫德納單價疫苗作為追加劑使用，發燒比例約13%至15%，次世代疫苗發燒情況較少，且接種後7天內不適症狀都有趨向緩解。（看完整報導）

九合一選票分淺黃等8色 18歲公民權修憲複決票為白色

九合一選舉與18歲公民權修憲複決將於11月26日同時舉行，各項選舉與公民複決的選票於10月14日公布，其中複決票的顏色選定為白色，九合一公職選票部分則有淺黃、淺藍、粉紅等8色。另一方面，中選會14日舉行委員會議，審查九合一選舉相關候選人資格，其中直轄市長與縣、市長候選人共95人登記，均符合規定；直轄市與縣市議員參選人有7人不符資格，包含原欲參選台北市議員的藝人謝和弦。（看完整報導）

刑事訴訟法強制採尿規定 憲法法庭判決違憲2年內失效

憲法法庭14日做出111年憲判字16號判決，刑事訴訟法有關強制採尿規定違憲，2年內失效；期間司法警察若以非侵入性強制採尿須報請檢察官核准，被告並可在10天內聲請法院撤銷。至於過去警方以尿管導尿方式採取檢體的「侵入性強制採尿」，憲法法庭認為，此舉牴觸憲法第22條保障資訊隱私權及免於身心受傷害之身體權意旨。警政署表示，已要求各地警局遵循判決，辦理採尿作業。（看完整報導）

美國加強維護國安 擬禁止華為中興在美銷售新設備

根據美國聯邦傳播委員會（FCC）的文件，當局將以國家安全考量，禁止批准美國新的通訊設備採用來自中國科技公司華為與中興通訊的產品。FCC在2021年3月已將華為、中興通訊、海能達、海康威視及浙江大華技術共5家中國企業列入國安威脅清單，今年再增列俄國卡巴斯基實驗室（AO Kaspersky Lab）、中國電信美洲公司（China Telecom Americas）、中國移動國際（美國）有限公司、太平洋網路（Pacific Networks Corp）與中國聯通美洲公司。（看完整報導）

英國經濟陷危機 財相夸騰37天被炒創1970年來最短任期

英國財政大臣夸騰14日在推特宣布，已應首相特拉斯的要求辭去職務。夸騰是從1970年來任職時間最短的財政大臣，他的繼任者杭特將成為英國最近4個月以來上任的第4位財政大臣。特拉斯在9月宣布激進的減稅計畫，引發英鎊狂貶、債市面臨拋售潮，致使英國央行緊急干預市場。在撤換財政大臣的同時，特拉斯立場再次出現180度轉變，宣布將從明年4月起把企業稅從19%調高為25%。（看完整報導）

彭立發20大前北京懸掛反習執政橫幅被捕 官方急招看橋員、派警巡邏

中共召開20大前夕，不滿中共領導人習近平執政的男子，13日在北京四通橋懸掛反習橫幅被捕，中國旅外科普作家方舟子說，這位四通橋勇士來自黑龍江，網名彭載舟，本名是彭立發，做電磁學研究。他被譽為「北京四通橋勇士」，民運人士王丹稱讚他是「新坦克人」。事件發生後，官方緊急招募「看橋員」，四通橋14日周邊滿布警察及黑色便衣人盯梢巡邏，緊盯試圖停留拍照的路人。（看完整報導）

中共20大看點整理》習近平下一步怎麼走？中共政局如何變動？

2012年就任中共總書記的習近平，原本應該在今年的中共20大中卸任，像他的前任江澤民、胡錦濤一樣各在位10年，但習近平早在2018年就修改了憲法，讓自己可以連選連任，無屆次限制。如果依據他的「兩個一百年」宏圖，他將繼續引領中國到2049年。因此，在走過人們預期的10年之後，現在是習近平王朝的正式開始。（看完整報導）