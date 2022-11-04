早安世界》聯準會再升息3碼至近15年來最高 台灣是否跟進看通膨數據

聯準會再升息3碼至近15年來最高 台灣是否跟進看通膨數據

美國聯準會在台北時間3日決議升息3碼，美股聞訊倒地，道瓊指數終場跌逾500點。聯準會最近4次升幅都是3碼，表示要對抗通膨就得再提高借貸成本，但暗示聯準會40年來步調最快的緊縮貨幣政策，可望迎來轉折點，最快12月可能轉而支持較溫和的升息。外界關切台灣是否將跟進升息，對此央行總裁楊金龍表示，央行理監事會將以實際經濟數據作為後續貨幣政策的判斷標準，不見得美國升多少、台灣就要升多少。（看完整報導）

東北季風增強今起轉濕涼 5日平地低溫19度7日起回溫

中央氣象局3日表示，東北季風將在4日增強，天氣開始轉濕涼，桃園以北及東半部地區降雨較持續。受東北季風影響，5日全台都有降溫的趨勢，北部高溫約20、21度，中南部也會降溫有感，平地低溫約攝氏19度；6日清晨各地仍然偏涼，7日起東北季風減弱，逐日回溫。（看完整報導）

台美21世紀貿易倡議首輪談判11/8紐約舉行 政院盼達3成效

台美21世紀貿易倡議首次談判將於8日至9日在美國舉行，討論議題包含貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等。行政院經貿談判辦公室表示，期盼透過此次會議及後續談判，幫助台灣建立公正且具競爭力的投資及貿易環境、協助業者出口降低營運成本，及促進中小企業拓展國際市場。知情人士說，台美21世紀貿易倡議本來目標就是在談判完成後，獲致高標準且具經濟意義的貿易協定，且希望趕在明年11月美國舉辦APEC峰會前達標。（看完整報導）

20大後更挺台 IPAC訪團：民主盟友應告訴北京侵台代價超過利益

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）首度組團訪台，3日會見總統蔡英文。遭中國制裁的荷蘭眾議院議員史卓瑪表示，他此行想向北京釋出訊息，在中共舉行20大之後，他和國際民主人士會更加堅定跟台灣團結在一起。假如北京對台灣採取任何行動，將面對嚴重政經軍事後果，付出的代價會大於北京能獲得的利益。（看完整報導）

放寬邊境 陸籍研修生、港澳應聘白領11/7起可入境

行政院大陸委員會3日宣布，配合中央流行疫情指揮中心放寬防疫管制措施，將於7日調整陸港澳籍人士來台，此波涉及對象為陸籍研修生，港澳人士可來台就業（白領）、從事宗教活動，並可以團體方式來台觀光。陸委會另也指出，有關在台就讀學位的陸生之入境申請程序，主管機關已於10月13日解除邊境管制恢復常態。（看完整報導）

美國漢學家林培瑞：習近平才能不如毛澤東 政權脆弱

中共總書記習近平在中共20大上打破前例，獲得第3個領導任期，並建構一個由忠於他的人組成的政治局常務委員會，鞏固他作為自毛澤東以來中國最強有力統治者的地位。美國之音2日發布專訪美國知名漢學家林培瑞的影片，他指習近平把中國帶回狹隘思維民族主義時代，但人民開始覺悟，這點跟毛澤東建國之初的情況不同，而且習近平沒有毛澤東的群眾魅力與腦筋，政權相當脆弱。（看完整報導）

嘉義市長選舉改12/18舉行 當選人12/25原定日期上任

嘉義市長參選人黃紹聰2日因病過世，中選會公告停止嘉義市長選舉後，3日舉行委員會議，通過嘉義市長投票改在12月18日舉行，並在11月8日至12日受理候選人登記、11月29日候選人抽籤決定號次。中選會副主委陳朝建說，因所有選務程序須重行辦理，所以確定不及併入11月26日九合一選舉辦理。嘉義市選委會表示，選舉改期不會影響12月25日的市長就職。（看完整報導）

韓美延長聯合空中軍演 北韓挑釁恐再升溫

北韓2日連續試射23枚各式飛彈，創單日最多，3日上午又朝東部海域發射3枚飛彈，使得南韓和日本當局向部分地區居民發出避難警報。北韓今年以來共發射30次彈道飛彈、3次巡弋飛彈，朝鮮半島局勢持續升溫，南韓與美國原訂進行至4日的聯合空中軍演也因此決定延長，北韓軍方第一人朴正天批評這項決定是「相當危險的錯誤選擇」。分析家指出，美韓聯合軍演是北韓本週頻頻試射飛彈最可能的原因，但也有可能是北韓在核試爆之前升高施壓之舉。（看完整報導）

歐洲過去30年來暖化程度超過世界各洲 2050年前全球1/3冰川註定消失

聯合國世界氣象組織發布報告指出，歐洲過去30年來暖化程度遠超過世界各大洲。報告提到，無論未來全球暖化程度為何，整個歐洲的溫度可能將繼續以超過全球平均氣溫變化的速度上升。聯合國教育、科學及文化組織則警告，受暖化影響，全球1/3冰川可能會在2050年前消失，包含美國黃石國家公園和東非吉力馬札羅山等世界遺產內的知名冰川。（看完整報導）

專題／拜登拚連任撩落去 美期中選舉競爭白熱化

美國期中選舉投票將於8日舉行，現任總統拜登已放話將在2024年尋求連任，然而美國高通貨膨脹與高漲的油價讓民眾怨聲載道。經濟不見起色，拜登改強攻婦女墮胎權，然而根據美國廣播公司新聞網（ABC News）和易普索集團（Ipsos）10月30日一項最新民調顯示，28%美國選民將經濟列為最重要的議題、22%認為是通貨膨脹，墮胎權以16%排在第三。拜登在選前最後兩週再次將焦點轉回經濟，成果將於不到一週後揭曉。（看完整報導）