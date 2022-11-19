早安世界》考量通膨等因素 健保費率112年維持5.17%

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健保費率112年不調漲 考量通膨等因素維持5.17%

112年度健保總額將達新台幣8300億元，衛生福利部全民健康保險會18日召開委員會議，審議健保署提報的112年度保險費率方案，審議結果建議維持現行費率5.17%不調整。健保會認為112年健保財務尚可維持，加上考量疫情期間，雖然整體經濟成長，但仍有許多民眾生計受到疫情及通膨影響，因此同意維持現行費率5.17%的方案。（看完整報導）

與張忠謀APEC場邊會晤 岸田文雄：持續深化台日合作

APEC雙部長會議17日在曼谷落幕，行政院政務委員鄧振中18日表示，台灣國際經貿推展三主軸為新南向政策、台美21世紀貿易倡議以及參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），這兩天與相關國家廣泛交流，「該談的事情都有談」。APEC經濟領袖會議18日舉行，張忠謀在場邊與日本首相岸田文雄進行雙邊會談時，感謝日方在各國際場域重申維持台灣海峽和平穩定的重要性，岸田文雄則表示，將持續深化台日間合作，積極探索各項可能性。（看完整報導）

艾班尼斯暗示不挺台灣入CPTPP 外交部：澳洲歡迎立場未變

澳洲媒體報導，澳洲總理艾班尼斯18日暗示澳洲「極不可能」支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並說CPTPP是給「公認的」國家參與，而非經濟體。但澳媒指出，CPTPP的規範為「任何國家或個別關稅領域均可加入」，艾班尼斯顯然是失言。稍後在台北，外交部表示澳洲方面事後向台灣澄清，歡迎所有符合高標準規範的經濟體加入，對台灣加入CPTPP的立場並未改變。行政院政委鄧振中也表示，台灣已申請加入CPTPP一年多，申請資格至今未曾被任何會員質疑。（看完整報導）

九合一大選估5至7萬確診者不能投票 指揮中心籲快篩陽別出門

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍在持續，確診者居家照護期間自11月14日起縮短為5天，但仍有民眾可能因確診隔離無法在11月26日九合一選舉當天出門投票。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝18日下午在疫情記者會中表示，根據目前疫情狀況，並扣除沒有投票權的未滿20歲民眾，推估屆時可能會有5萬到7萬人受影響。他呼籲有症狀且快篩呈陽性反應的民眾，即使未完成確診程序，仍應避免出門，以免傳染他人。（看完整報導）

北韓射洲際彈道飛彈 美國與盟邦緊急開會矢言施壓

日本防衛省表示，北韓18日上午發射一枚洲際彈道飛彈，可能落在日本北海道渡島大島外海的日本專屬經濟區域之內。防衛大臣濱田靖一指出，這枚飛彈射程範圍足以覆蓋美國本土。為加強嚇阻，日本與南韓分別與美國舉行聯合軍演。專家表示，北韓試射洲際彈道飛彈是清晰信號，目的在告訴外界北韓領導人金正恩不滿近期各國對北韓軍事活動的批評。因應北韓發射飛彈，美國副總統賀錦麗18日與日本、南韓、澳洲、紐西蘭與加拿大領導人召開緊急會談，矢言對北韓施壓。（看完整報導）

赫松63遺體生前疑遭酷刑 烏克蘭公布俄軍恐怖地牢

路透社和法新社報導，烏克蘭內政部長表示，俄軍上週撤離烏克蘭南部城市赫松後，調查人員在當地發現俄軍使用的酷刑室，包括一間一次可關押25人的小房間，以及63具有遭用刑跡象的遺體。烏克蘭國會人權事務專員魯賓內茲表示，這些房間是用來拘留、問訊和施刑的地方，俄軍曾在此進行電擊逼供。根據烏克蘭媒體報導，烏國內政部長表示，「這場搜索行動才剛開始，還會發現更多地牢和墓地」。（看完整報導）

共和黨奪回美國眾院控制權 揚言要調查拜登家族

美國期中選舉落幕，在野的共和黨險勝民主黨，確定奪得聯邦眾議院控制權，新國會將於明年1月開始運作，屆時裴洛西將卸下眾議院議長與民主黨領袖職位，一般認為紐約州聯邦眾議員傑福瑞斯最有可能成為繼任者，成為美國主要政黨首位非白人領袖。美聯社報導，共和黨已表明，未來最優先的事項是調查民主黨人，包含拜登之子韓特，以及美國匆忙從阿富汗撤軍、美墨邊境的非法移民，和數以十億美元計的COVID-19相關支出等事項。此外，共和黨也表示，將解散民主黨主導的國會暴動調查委員會。（看完整報導）

中國在美私設警察局 FBI局長斥侵害主權展開調查

路透社報導，人權組織「保護衛士」9月發布一份報告，披露中國在紐約、多倫多等世界各大城市設有數十個「警僑事務海外服務站」，中國政府藉由服務站向在海外的中國公民或其親屬施壓，強迫他們返回中國接受刑事指控。保護衛士並說，這些服務站與中共中央統戰部的活動有關聯。美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊17日表示，中國政府在美國城市設立未經授權的「警察局」侵犯了主權，FBI已展開調查。（看完整報導）

賈吉62轟破紀錄奪美聯MVP 大谷翔平二連霸夢碎

美國職棒大聯盟MLB 17日公布年度最有價值球員（MVP）得獎名單，紐約洋基重砲外野手「法官」賈吉本季以62轟刷新美聯紀錄，成為美聯MVP，擊敗呼聲很高的上屆MVP洛杉磯天使投手兼指定打擊大谷翔平；國聯MVP則由聖路易紅雀一壘手高史密特獲得，賈吉與高史密特都是生涯首度獲得這項殊榮。（看完整報導）

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

九合一選舉將於11月26日投票，這場儼然成為台灣版「期中選舉」的大選，被視為2024年總統大選的前哨戰。中央社彙整中選會資料庫，製作簡單明瞭的圖表，讓讀者可快速檢視近幾屆選舉的縣市長政黨版圖、六都市長票倉變化，以及縣市議員、鄉鎮市長、村里長等政黨占比等資訊，以瞭解地方政治概況。（看完整報導）