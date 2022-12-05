台日教育交流20年 日本來賓拜會雄女體驗歌仔戲文化

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15名自日本來台參加台日教育交流20週年紀念活動的學者和教育代表，5日拜會創校百年、國際交流活躍的高雄女中，現場引導來賓穿上歌仔戲服，體驗傳統戲曲之美。（雄女提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月5日

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）15名自日本來台參加台日教育交流20週年紀念活動的學者和教育代表，今天拜會高雄女中，雄女校友、有「豫劇王子」之稱的劉建華等人也引導來賓穿上歌仔戲服，體驗傳統戲曲之美。

高雄市政府教育局發布新聞稿指出，為紀念台日教育交流20週年，國教署舉辦有功人士訪台活動，其中南區先導參訪行程中，在今天拜會創校百年、國際交流活躍的高雄女中。

高雄女中帶領日本訪客遊覽高雄輕軌駁二大義站旁的大港橋，見證亞洲最長的跨港旋轉橋；雄女禮賓學生也展現南台灣燦爛笑容，導覽校園中充滿學生創意活力的藝能大樓、美展室等空間。

學校最具特色的歌仔戲室裡，則布置有文史看板介紹與表演戲台。師承楊麗花、有「豫劇王子」之稱的雄女傑出校友劉建華，同是校友的奇巧劇團團長劉建幗，及真藝術工作室的李郁真等人，現場為日本來客穿著歌仔戲戲服、指導他們粉墨登台，在舞台上體驗傳統生旦淨末丑的身段姿態。

京都府教育廳指導部主事永田大樹說，非常感謝雄女用心規劃，讓全團夥伴都大開眼界，也展現雄女在跨國文化交流的優質軟實力；宮城縣仙台城南高校校長伊藤俊則興奮表示，希望很快可以帶著學校師生再次拜訪高雄，一起到駁二見證壯觀美景。

雄女校長鄭文儀指出，雄女有著百年校史，學生也背負承先啟後的文化傳承使命，在悠揚戲曲聲中，帶動創新卓越的新契機；負責介紹雄女簡報的秦姓同學表示，對於可以為外賓導覽傳統特色文化，感到光榮。

國教署副署長戴淑芬說，非常感謝來賓20年來對國際教育交流的付出與努力，提升台日學生的全球視野與國際觀。高雄市教育局副局長黃盟惠則代表送上有「福祿」含意的杉林區特色文創作品「手雕葫蘆小夜燈」，盼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後重啟雙方交流互動。（編輯：陳仁華）1111205