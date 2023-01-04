新增3禽場確診禽流感 111年迄今累計51場

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）防檢局今天表示，新增彰化縣和美鎮2鵪鶉場、雲林縣元長鄉1紅羽土雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，已完成撲殺銷毀作業，111年迄今累計51場禽場確診高病原性禽流感。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局今天發布新聞指出，接獲家畜衛生試驗所通知，彰化縣和美鎮2鵪鶉場（6萬233隻）及雲林縣元長鄉1紅羽土雞場（9215隻）確診H5N1亞型高病原性禽流感，已依標準作業程序完成撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒。

防檢局統計，111年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計51場，包含陸禽35場、鴨12場、鵝4場；其中確診H5N1亞型高病原性禽流感累計20場。

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防檢局說明，這一波全球H5N1亞型高病原性禽流感疫情十分嚴峻，候鳥遷徙路徑的上游國家韓國與日本去年10月起再次發生疫情，韓國從去年10月17日至今已有54禽場確診H5N1，日本從去年10月28日至今已有64禽場確診H5N1，創日本禽場案例數新高。

防檢局重申，台灣目前進入候（野）鳥來台度冬主要季節，透過候鳥遷徙將禽流感病毒傳入國內禽場風險仍高，持續加強監測，也提醒業者加強禽舍防鳥設施，避免家禽與野鳥接觸，並落實人、車、箱籠、器具等生物安全防治。（編輯：李錫璋）1120104