統聯客運3/6及4/7兩波調整票價 29條路線貴5到20元

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）繼其他3家客運業者日前已調高票價後，統聯客運今天也宣布，於3月6日、4月7日，先後分別調整國道10條及19條路線票價優惠，將比現在票價貴新台幣5元到20元。

物價成本高漲，國道客運業者也撐不住，台北客運、桃園客運、三重客運等營運的9005、9005A、9023及9023A路線，2月13日起調高票價2到6元，幅度最高近1成。

統聯客運今天在官網宣布調價措施，並強調是縮小票價優惠幅度，調整後的票價仍在主管機關107年核定票價範圍內。

統聯表示，3月6日起調整國道10條路線票價優惠，4月7日起調整國道19條路線票價優惠，調價幅度都在5到20元內。

統聯說，近年來各類物價、油價及基本工資等持續上漲，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對客運產業嚴重衝擊，公司無法比照過往自行吸收增加的成本，迫不得已只能調整票價優惠的幅度，以求公司永續經營、照顧所屬員工及持續提供優質安全客運服務。

常搭國道客運往返台北至台中的黃小姐說，雖然客運業者只是縮小優惠調度，對消費者來說就是漲價，可以理解客運業面對物價高漲下的決定，消費者也無奈。（編輯：陳政偉）1120225