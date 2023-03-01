立委籲設口罩回收機制 環保署：最快下半年試辦

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（中央社記者張雄風台北1日電）有立委表示已有口罩業者研發出單一材質製作的口罩，希望環保署能研擬口罩回收機制及補助。環保署表示，口罩回收需克服衛生問題，後續會和業界討論，最快下半年進行試辦計畫。

立法院社福及衛環委員會今天邀請行政院環境保護署署長列席報告業務概況，並備質詢。

國民黨立委溫玉霞質詢表示，現在已有口罩業者發展出以同一材質製作的口罩，可以再回收、還原成塑膠粒，再製成如棧板等利用物；如果可以推動口罩回收，全世界會看見台灣，若只是燒掉仍然只是影響地球。

民進黨立委蘇巧慧質詢時同樣針對口罩回收提出看法，她提到，一個口罩其實是由3種材料所組成，因此無法用一個材料來回收；這家發展出同一材質製作口罩的業者就在鶯歌，也願意將此技術公開專利，讓全台業者使用，此技術不會增加業者成本，只要建立起後端的回收系統即可擴大推行。

兩名立委也都希望環保署研擬口罩回收、補貼的方式。環保署長張子敬答詢表示，願意支持口罩回收，但回收後再利用的價值、成本效益需要估算，回收系統建立、是否徵收費用或給予補貼等仍要再研究。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌告訴中央社記者，口罩回收源頭要有綠色設計，也就是採用單一材質並有特定標誌標示，以確保回收品質；同時要建構特定回收點及處理管道，以確保衛生回收處理，以及無人體接觸、再利用產品可追蹤等。

此外，王嶽斌強調，口罩回收需要克服衛生問題，因此不會考慮醫療場所及有衛生疑慮問題的口罩。

王嶽斌說，後續會和業界討論，整合相關廠商及通路，預估最快下半年在限定場域中進行試辦回收計畫，再評估逐步擴大及宣傳。（編輯：張雅淨）1120301