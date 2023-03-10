早安世界》防疫新制20日上路 輕症免隔離改採自主健康管理
防疫新制20日上路 輕症免隔離改採自主健康管理
COVID-19本土疫情連5週呈現下降趨勢，中央流行疫情指揮中心宣布自3月20日起，取消輕症隔離等7項防疫措施。教育部表示，考量學校多為近距離且群聚型活動，建議師生確診第0日及次日5日內，在家自主健康管理，不要到校上課。另外，針對輕症者未來免通報，金管會認為防疫險確診理賠確實有空間免賠，但金管會及產險公會都需要一段時間釐清、確認相關法規。防疫新制上路後，快篩陽性還需要通報嗎？還能視訊看診拿藥嗎？中央社整理重點帶你看懂。（看完整報導）
兩岸疫後交流恢復 深圳南京等10定期航班航點今起開放
陸委會宣布恢復兩岸空運客運航點，深圳、廣州、南京、重慶、杭州等10個定期航班航點10日起開放。對此中華航空表示，擬優先復飛廣州、深圳，長榮航空將先評估市場需求。另外有需求但尚未達到恢復定期航班條件的航點，暫規劃可申請包機，細節由交通部公布實施。陸委會副主委詹志宏強調，這個規劃是評估告一段落的結果，期待兩岸健康有序交流可以隨著疫情趨緩逐步推動，未來是否擴大航點，會再做進一步評估。（看完整報導）
未來3天空氣品質不佳 冷氣團12日南下高溫驟降近10度
環保署表示，9日西半部空氣品質不佳的情況，已有17縣市啟動應變機制；未來3天上半天空氣品質都不太好，13日後風向改為東北風，污染物將往南移動，還有可能帶來部分境外污染。此外，中央氣象局指出，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團預計12日晚間南下，將影響到14日清晨，預估期間中部以北清晨攝氏12度到13度，白天高溫從26度驟降只剩17度到18度。（看完整報導）
經典賽大谷翔平投4局無失分、2安2打點 日本8比1勝中國
世界棒球經典賽B組賽程9日開打，日本隊對戰中國隊，大谷翔平二刀流出賽投打俱佳，主投4局無失分且貢獻2分打點，率日本8比1擊敗中國。同為B組的韓國遭澳洲2發3分全壘打重擊，終場7比8爆冷輸球。賽中韓國隊姜白虎代打建功卻離壘做慶祝動作被觸殺，被韓媒以「荒唐」痛批。另外，A組預賽荷蘭與巴拿馬交手，荷蘭隊2轟終場以3比1拿下預賽2連勝；義大利與古巴鏖戰至延長賽才以6比3獲勝，義大利總教練皮耶薩盼球員再接再厲、準備10日晚間與台灣的硬戰。（看完整報導）
自由之家：台灣自由度亞洲第2 中國仍是嚴重侵害國
根據美國倡議團體「自由之家」公布的2023年全球自由報告，中國繼續保持全球最嚴重侵害個人自由國家的劣名。台灣的評分與去年持平，繼續名列自由國家，在亞洲僅次於日本。自由之家在全球自由報告中也警告，由於政府升高對媒體攻擊，去年言論自由惡化情況創2005年以來之最。（看完整報導）
荷蘭限制晶片設備出口中國 籲歐盟跟進
荷蘭政府將對先進晶片設備出口到中國進一步設限，並在夏天前實施。荷蘭政府表示，出口管制的目的是避免用於軍事上，以及保護荷蘭在這種技術上「獨一無二的領先地位」。外貿部長施萊納馬赫接受荷媒專訪時說：「我已衡量所有利益，但國家安全第一。」她並主張其他歐盟國家應跟進荷蘭，採一致立場，以展現歐盟的團體性。（看完整報導）
友台遭中國貿易封鎖 立陶宛外長：我們挺過來了
立陶宛外長藍斯柏吉斯日前接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，談到因為台灣在立陶宛設立代表處，導致立陶宛和中國關係緊張，甚至遭北京封鎖貿易，但立陶宛挺了過來。他指出這對立陶宛來說是個嚴峻挑戰，他相信這絕對不會是最後一次，因為立陶宛不是第一個，也不會是最後一個，但立陶宛學到的經驗，將可應用在其他國家。（看完整報導）
喬治亞外國代理人法案掀示威潮 執政黨撤回提案
喬治亞國會日前一讀通過帶有濃濃俄羅斯色彩的「外國代理人」法案後，掀起一波示威潮。這項立法要求任何從海外獲得超過20%資金的組織必須登記為「外國代理人」，否則將面臨巨額罰款。美國和歐盟都表示，對外國代理人法案感到憂心。批評人士指出，這項法案複製了俄羅斯用以鎮壓公民社會的法律。喬治亞共和國執政黨9日宣布，將中止這項引發爭議的提案。（看完整報導）
鴨蛋今起貴3元 每台斤漲至48元創新高
雞蛋供給不足加上價格上漲，多位立委關注蛋價上揚情形。公平會9日表示，目前從上、中、下游來看，初步看業者並沒有聯合行為、漲幅一致的狀況，強調會持續關注民生重要物資價格狀況。於此同時，因部分商家改用鴨蛋，加上端午節需求，10日起鴨蛋產地價、批發價每台斤同步漲新台幣3元，到每台斤48元。（看完整報導）
黑道高調辦春酒 陳建仁下令遏止囂張行為加強掃蕩
竹聯幫明仁會日前在台北萬豪酒店大陣仗辦春酒，根據流出的影像顯示，飯店內有超過百名旗袍辣妹迎賓，引發各界議論紛紛。行政院長陳建仁9日要求警政署等有關單位採取有效對策，遏止這類囂張挑戰公權力行為，加強掃蕩黑道聚集處及加強檢肅組織犯罪。台北市長蔣萬安對此表示，已經請台北市警察局一定要強力處理，維護台北市的治安，絕不容許黑道肆意橫行。（看完整報導）
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