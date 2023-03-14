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桃園機場3/31起首度收轉機費 每人500元

2023/3/14 16:39（3/14 17:00 更新）
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交通部表示，3月31日起，向每名轉機過境旅客收取轉機費新台幣500元。（中央社檔案照片）
交通部表示，3月31日起，向每名轉機過境旅客收取轉機費新台幣500元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北14日電）交通部今天表示，3月31日起，向每名轉機過境旅客收取轉機費新台幣500元，由航空公司隨機票代收，收取時間以開票日為準，這也是桃園國際機場營運44年來次實施的措施。

交通部航政司副司長韓振華今天在例行記者會指出，桃機開航44年來，首度收取「轉機過境設施使用費」，主要是落實使用者付費原則，且鄰近的日本成田、韓國仁川及新加坡樟宜等標竿機場，都已向轉機過境旅客收取相關費用。

韓振華說，「轉機過境設施使用費」由航空公司隨機票代收，收取時間以開票日為準，轉機過境旅客如持有未含轉機費的機票，應於辦理轉機過境報到手續時，向航空公司櫃檯補繳；如已繳納費用但未轉機過境者，也得申請全額退還，因轉機過境旅客以外國人士為主，收取轉機費用不致對國人有影響。

韓振華說，隨邊境開放，各國航空運能、航點陸續恢復，目前桃機國際航線共可連結29個國家地區、63個航點，每週約1400航班，較108年每週約近2300航班，已恢復約6成，桃機1至2月份旅客量約409萬人次，達108年同期旅客量的52%，運量明顯復甦，預估112年旅客量應可超過2000萬人次以上。

參考108年轉機過境旅客比例預估，今年台灣轉機過境旅客約可達120萬人次以上，其中桃機占比約99%。

交通部統計，108年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前桃機旅客量約4868萬人次，其中轉機過境旅客296萬人次（約占6.1%），8成來自東南亞往返美加地區，若收取「轉機過境設施使用費」，總共可收取約15億元。

台灣各機場向每名出境旅客收取的機場服務費是從民國58年起實施，桃機公司統計，疫情前桃機108年旅客量約4868萬人次，出境旅客約2418萬人次，機場服務費年收入約106億元，桃機公司與觀光局各分一半；但一直未向轉機客收取費用。（編輯：陳清芳）1120314

#轉機費
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