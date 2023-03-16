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專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路
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星宇航空攜道奇、快艇 拓展美國市場

2023/3/16 14:23（3/16 14:56 更新）
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星宇航空16日宣布與美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊及美國職籃NBA洛杉磯快艇隊合作，同時與洛杉磯兩支最受歡迎的運動球隊簽約，成為道奇隊2023年及快艇隊這一季及2023-2024球季的航空合作夥伴。（星宇航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年3月16日
星宇航空16日宣布與美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊及美國職籃NBA洛杉磯快艇隊合作，同時與洛杉磯兩支最受歡迎的運動球隊簽約，成為道奇隊2023年及快艇隊這一季及2023-2024球季的航空合作夥伴。（星宇航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年3月16日
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（中央社記者汪淑芬台北16日電）星宇航空拓展美國市場，4月26日將首航洛杉磯，今天宣布與美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊及美國職籃NBA洛杉磯快艇隊合作，盼吸引當地熱愛體育活動的民眾關注並認識星宇航空。

星宇航空發布新聞稿，宣布與美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊及美國職籃NBA洛杉磯快艇隊合作，同時與洛杉磯兩支最受歡迎的運動球隊簽約，成為道奇隊2023年及快艇隊這一季及2023-2024球季的航空合作夥伴，希望能吸引當地熱愛體育活動的民眾關注，扎根洛杉磯市場，帶領更多人認識星宇航空。

星宇航空執行長翟健華表示，身為新踏入美國市場的航空公司，非常高興能同時與洛杉磯快艇隊及洛杉磯道奇隊達成合作，不僅能拉近亞洲球迷與兩支人氣球隊的距離，也可讓球隊廣大的球迷們認識星宇航空，推廣自台北轉機前往更多亞洲大城市的飛航服務，將星宇航空機上的台灣在地優質品牌推廣至全球。

星宇航空同時宣布6月1日起，台北-洛杉磯往返航班將推出多項球隊聯名系列機上備品，台北出發航段提供快艇隊主題備品，洛杉磯出發航段則提供道奇隊主題備品。旅客可於報到時獲得球隊聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙，機上有球隊紙杯、攪拌棒、撲克牌、紙巾及兒童餐盒等，皆融入道奇隊與快艇隊的LOGO及主題配色，旅客可在機上享受濃濃的洛杉磯球隊氛圍。

另外，購買自台北出發來回機票的頭等艙旅客，若想感受道奇隊主場賽的熱血氛圍，星宇航空將限量贈送例行賽球票，旅客可主動向專屬客服提出想觀看的場次，即有專人協助安排預訂。（編輯：李亨山）1120316

星宇航空拓展美國市場，16日宣布與美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊及美國職籃NBA洛杉磯快艇隊合作，自6月1日起，台北－洛杉磯往返航班將推出多項球隊聯名系列機上備品，旅客可於報到時獲得球隊聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙。（星宇航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年3月16日
星宇航空拓展美國市場，16日宣布與美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊及美國職籃NBA洛杉磯快艇隊合作，自6月1日起，台北－洛杉磯往返航班將推出多項球隊聯名系列機上備品，旅客可於報到時獲得球隊聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙。（星宇航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年3月16日
#星宇航空
#洛杉磯道奇隊
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翟健華
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