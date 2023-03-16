早安世界》傳台宏邦交生變 外交部召見大使嚴正關切籲勿落入中國圈套

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傳台宏邦交生變 外交部召見大使嚴正關切籲勿落入中國圈套

台灣在中美洲友邦宏都拉斯總統卡斯楚在推特聲明，已指示外長雷依納處理與中國建交事宜，反對派擔心此舉可能影響與美國關係。外交部15日召見宏都拉斯駐台大使布羅德，由外交部次長俞大㵢表達嚴正關切，並呼籲宏都拉斯謹慎斟酌，勿落入中國圈套。國安局指出，中共從未間斷拉攏台灣邦交國，不排除是因總統蔡英文將出訪過境美國，中共刻意選在此時打壓台灣。學者也分析，這和蔡總統將在美國會晤美國眾議院議長麥卡錫、密克羅尼西亞與台談建交有關。旅台的宏都拉斯專欄作家黃賀南表示，宏都拉斯政府主要應是財政考量，台灣提供援助多為教育等軟實力面，中國可能承諾較多能源、基礎建設工程，形成強烈誘因。（看完整報導）

陳吉仲：進口雞蛋將直接進超市銷售 一盒10顆65元

為紓解蛋荒，行政院農業委員會主委陳吉仲15日表示，至3月底進口的雞蛋會有500萬顆以上，將直接供應超市銷售，一盒10顆65元。他並說，缺蛋情形3月就會開始紓解，4月會更好，民眾排隊買雞蛋的狀況將大幅減少。另外，農委會防檢局近日派人赴泰國洽談出口雞蛋的檢疫條件，泰國畜牧廳表示，這是泰國首度向台灣出口雞蛋，預計3月可以向台灣出口500萬到800萬顆。（看完整報導）

1月實質經常性薪資年減0.72% 創6年最大減幅

根據行政院主計總處公布的1月薪資統計，全體受僱員工經常性薪資平均為新台幣4萬5376元，年增2.3%，但受到農曆春節期間物價高漲影響，全體受僱員工實質經常性薪資、實質總薪資雙雙落入負成長，其中實質經常性薪資年減0.72%，創下6年來最大減幅。（看完整報導）

白帶魚竹筴魚恢復輸中 農委會樂見 但將持續拓銷高端市場

中國當局去年8月突然停止進口台灣的白帶魚與柑橘等農漁產品之後，國台辦發言人馬曉光表示，由於COVID-19疫情已經降級，3月15日起恢復台灣冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚銷往大陸。農委會證實已接獲相關文件，並表示樂見中方做法符合國際規範，但仍會與產業界攜手持續拓銷高端市場。高雄市興達港區漁會15日上午才出口7噸白帶魚至日本，總幹事郭展豪說，通路越多越好，但現已是產季尾聲，短時間不會立即獲利，未來還是要開拓多元管道。（看完整報導）

5戶以上囤房大戶首波查稅出爐 1720件補稅逾8千萬元

財政部針對5戶以上囤房大戶進行租金所得調查，並請各地區國稅局嚴加查核盤點，預定查核7603件。財政部賦稅署長宋秀玲15日表示，這項查核工作已有約2成結案，總計1720件、補稅金額共新台幣8018萬元。（看完整報導）

賴清德登記總統初選高呼挺台灣 盼成民主世界MVP

身兼民進黨主席的副總統賴清德15日完成民進黨總統初選登記，如無意外，將代表執政黨參加2024年1月舉行的大選。他提出「拚經濟、護民主、強國防、保和平」訴求，並說「此時此刻，我們都是台灣隊，Team Taiwan挺台灣！」他呼籲國人一起加油，讓台灣「成為民主世界的MVP（最有價值球員）」。學者分析，兩岸關係、美中台議題將會是2024總統大選主軸，可看成是賴清德的強項，但也可能是包袱，牽動選舉勝敗。國民黨預計5月之後啟動總統提名機制，至於人選將透過初選或徵召，目前尚未決定。（看完整報導）

韓打造半導體基地 三星擬20年砸7兆元添5晶圓廠

韓國政府15日宣布一項規模高達550兆韓元（約新台幣12兆8860億元）的民間投資計畫，三星電子配合政府的規劃，預料在未來20年投入2300億美元（約新台幣7兆387億元），新建5座晶圓廠。產業專家表示，三星的投資計畫有機會達成，因目前尚無具體計畫內容，可能造成的影響仍待進一步觀察。（看完整報導）

智庫：歐台互動3年成長7倍 中東歐國家為驅動關鍵

根據斯洛伐克智庫「中歐亞洲研究中心」12日發表的中東歐與台灣關係報告，過去3年歐台互動案例成長7倍，其中，中東歐地區國家貢獻近60%。報告指出，在政治互動方面，國會比行政部門扮演更積極的角色，目前中東歐有8國成立國會友台小組，7國議員參與跨國國會挺台平台「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）。分析指出，中東歐增加與台灣合作的主要驅動力有三：該區域出現多位批判中國的政治領袖、對中國承諾失望，以及新的貿易機會。（看完整報導）

OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更佳但仍存隱憂

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI 15日推出更強語言模型GPT-4，OpenAI表示，GPT-4在某些專業考試表現更突出，但仍存有「幻覺」，無法完全信賴。OpenAI的母公司微軟表示，它的搜尋引擎Bing聊天機器人已應用此技術。微軟的對手Google 14日晚間才公布生成式AI新技術，專家認為，AI發展速度超乎預期，感覺就像「睡覺醒來這世界突然改變兩次」，更指出GPT-4問世後，所有產業都是受惠者，中低階工作能力者則將受害。（看完整報導）

櫻花鉤吻鮭復育有成 野外數量增加60倍破1.5萬尾

雪霸國家公園管理處15日表示，推動保育復育「國寶魚」台灣櫻花鉤吻鮭近30年，去年監測到野外族群數量成長達60倍之多，突破1萬5000尾，創歷史新高，顯示鮭魚族群已能在野外健康成長，自我繁衍。（看完整報導）