早安世界》今年CPI預估2.09%高於通膨警戒 央行再升息半碼
今年CPI預估2.09%高於通膨警戒 央行再升息半碼
中央銀行23日舉行理監事會議，考量台灣物價上漲壓力仍高，連續第5度決議調升利率，重貼現率將升至1.875%，創近8年新高紀錄。央行同時下修2023年經濟成長率預測值為2.21%，並上修今年CPI（消費者物價指數）及核心CPI年增率預測值，同為2.09%，仍高於2%的通膨警戒線。（看完整報導）
升息持續發酵 2月新增房貸利率1.98%創逾7年半新高
升息效應持續發酵，中央銀行公布2月五大銀行新承做房貸金額新台幣462.65億元，月增93.11億元；新承做房貸平均利率升到1.98%，創下2015年7月以來新高紀錄。央行23日宣布升息半碼，後續也將反映在房貸利率上。房仲指出，多數房貸族利率恐跨越2%大關，若以貸款新台幣1000萬元、30年期本息均攤計，每年還款金額比啟動升息循環前多出4萬元以上。升息也將牽動郵儲利率走揚，若足額反映，公股銀行開辦青年安心成家購屋貸款，一段式機動利率將破2%大關衝至2.025%。（看完整報導）
宏都拉斯外長赴中國 外交部召回大使表達強烈不滿
宏都拉斯的「過程網報」指出，不願具名的知情人士透露，宏都拉斯外長雷依納在親信陪同下前往中國訪問。台灣外交部23日表示，宏國堅持派遣外長赴中國洽商建交，是嚴重傷害台灣政府與人民感情的舉措，政府決定立即召回駐宏都拉斯大使，以表達強烈不滿。宏都拉斯準備與中國建交，相關安排與總統蔡英文出訪的時間點接近，外交部長吳釗燮23日在立法院表示，時間點並非巧合，而是經過精心的安排，外交部沒有放棄任何機會，還在努力當中，但目前看來，要挽回邦交是相當的困難。（看完整報導）
台南水庫總蓄水量直逼2021年大旱同期 26日起全台有雨但幫助有限
台南地區水情不佳，3大主要水庫所剩總蓄水量與被稱為「百年大旱」的2021年同期幾乎相同，全台最大水庫的曾文水庫蓄水率跌至11%。中央氣象局23日表示，25日起開始變天，26、27日最濕涼，全台都有機會降雨，但雨量並不算豐沛，可能對水情稍有助益，仍要節約用水。南區水資源局密切觀察將報到的鋒面，盼能有春雨挹注。（看完整報導）
東非狒狒現蹤桃園不排除民眾私養 平鎮圍捕未果疑往新屋
桃園市平鎮區鎮興里長黃志杰18日接獲里民通報看到狒狒，聯絡六福村獸醫圍捕但沒成功。黃志杰表示，狒狒已在平鎮12天，僅採食蔬果、未傷害人，現可能已逃到新屋區。媒體報導，狒狒疑似從六福村脫逃，但六福村表示，初步盤點並未發現有狒狒脫逃。這隻狒狒的品種經專家初步判斷為「豚尾狒狒」，隨著不同角度照片增加，再次鑑定為東非狒狒，全台灣目前僅知有台北動物園和六福村登記飼養。林務局表示，若查獲確認為民間私養，將強制沒入並對飼主處新台幣1萬到5萬元罰鍰。另外也提醒民眾，狒狒攻擊性較強，若有看到務必盡快遠離，並透過1999通報政府前往處理。（看完整報導）
太陽花學運占行政院案 監察院糾正5機關提8缺失
太陽花學運「占領行政院」行動屆滿9年前夕，監察院通過糾正行政院、警政署等5個機關，23日公布調查報告，列出警方驅離情形逾越比例原則、部分員警行為粗暴，執法過當，對民眾懷有惡意以及抗議民眾受傷人數被嚴重低報等8項缺失。監院要求機關應確實檢討改進，行政院也應加強員警人權法治教育及追究時任現場指揮官的行政責任，防範未來再次發生類似事件，並強調受到傷害的民眾有得到真相、得到正義回復的權利。行政院回應會虛心受教，務實檢討改善。警政署指尊重調查，會深切檢討並精進執法作為。（看完整報導）
長榮大學馬來西亞女大生命案 梁育誌二審維持死刑
發生在2020年10月的男子梁育誌殺害長榮大學馬來西亞籍女大生案，一審由高雄橋頭地方法院依性侵殺人等罪判處被告死刑後，高雄高分院23日上午在遠距視訊法庭開庭，性侵未遂罪2年10個月、遺棄屍體罪2年部分駁回上訴，性侵殺人罪部分仍判處死刑，褫奪公權終身。全案仍可上訴。女大生母親在得知二審判決結果後回應說，「正義得以伸張」。（看完整報導）
青春動滋券500元16至22歲每年免費領 6月1日起登記發放
行政院會通過「青春動滋券」規劃，針對16歲到22歲年輕人每年每人常態性發放新台幣500元的青春動滋券，可用於購買運動用品或觀看賽事，約165萬人受惠。政府希望藉此促進運動產業發展，也培養年輕人運動習慣。預計今年6月1日起開始實施。（看完整報導）
韓美大規模兩棲登陸聯合演習 美軍兩棲攻擊艦參演
美軍兩棲攻擊艦馬金島號22日停靠南韓釜山，要參加韓美近年來規模最大的兩棲登陸演習。韓國軍方表示，兩國共派出約1萬2000名海軍和陸戰隊員、30艘軍艦、70架飛機和50輛兩棲攻擊車，另外，馬金島號還載有10架F-35匿蹤戰機。就在馬金島號靠岸前數小時，北韓向東海發射4枚巡弋飛彈，顯然是為抗議韓美聯合軍演。（看完整報導）
貝多芬頭髮DNA揭密 可能為非婚生子女、死於肝病
德國名作曲家貝多芬近200年前病逝，後世一直想釐清他生前的健康狀況。一份最新研究報告指出，貝多芬有極強的肝病遺傳風險且恐罹患B型肝炎，此外，他的Y染色體與目前在世親族不盡匹配，意味貝多芬家族紀錄上的譜系與遺傳學譜系不符，族譜紀錄上的父輩恐非他的生父。（看完整報導）
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