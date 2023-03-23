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韓美大規模兩棲登陸聯合演習 美軍兩棲攻擊艦參演

2023/3/23 17:29（3/24 08:39 更新）
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圖為20日美軍馬金島號在南海進行海上補給作業。（圖取自twitter.com/USNavy）
圖為20日美軍馬金島號在南海進行海上補給作業。（圖取自twitter.com/USNavy）
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（中央社釜山23日綜合外電報導）北韓試射4枚遠程巡弋飛彈翌日，南韓軍方和美軍今天表示，南韓和美國軍隊展開韓美近年來規模最大的兩棲登陸演習，並有一艘美軍兩棲攻擊艦參演。

路透社報導，美軍兩棲攻擊艦馬金島號（USS Makin Island）昨天停靠在南韓東南部港市釜山一處海軍基地，準備參加雙龍演習（Exercise Ssang Yong）。雙龍演習20日在南韓東部海港浦項（Pohang）附近展開，將持續至4月3日為止。

韓國軍方表示，韓美兩國共派出約1萬2000名水手和陸戰隊員參加演習，另外還有30艘軍艦、70架飛機和50輛兩棲攻擊車參演。

韓國當局表示，馬金島號靠岸前數小時，北韓向東海發射4枚巡弋飛彈，顯然是為抗議韓美進行中的聯合軍演。

馬金島號指揮官查維斯上校（Tony Chavez）批評北韓試射之舉讓緊張局勢「升級」，他說美韓聯合演習旨在建立「肌肉記憶」（muscle memory），以便在需要時應對危機。

查維斯在艦上對記者說：「威脅來自何方並不重要。我們正確保能夠集結力量，以維持海上和空中優勢，捍衛東北亞或整個印太地區。」

除數十輛裝甲車外，馬金島號還載有10架F-35匿蹤戰機。美國軍方表示，馬金島號的井圍甲板（well deck）可讓登陸艇與兩棲車輛進出。

美韓預定今天結束為期11天、稱為「自由護盾」的常規春季演習，不過雙方還有另項稱為「戰士護盾」（Warrior Shield）的聯合野外機動演習持續進行中。

平壤長期以來一直對韓美聯合演習相當不滿，首爾與華府則表示，這些演習純粹是防禦性質。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1120323

#美軍
#南韓
#雙龍演習
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