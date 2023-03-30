早安世界》出訪友邦過境美國 蔡總統：捍衛自由民主不屈服不挑釁

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總統蔡英文（中）在當地時間29日下午率「民主夥伴共榮之旅」訪團過境紐約，專機抵達後，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）（右2）、駐美代表蕭美琴（右1）等人登機迎接。中央社記者趙世勳攝 112年3月30日

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出訪友邦過境美國 蔡總統：捍衛自由民主追求共榮堅定走向世界

總統蔡英文29日啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，再依序前往中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯兩友邦訪問，返程時過境洛杉磯，期間將與選區位於加州的美國眾議院議長麥卡錫會晤。這是蔡總統在相隔3年之後首次出訪，她行前在機場發表談話指出，此行要傳遞台灣捍衛自由民主價值，追求共榮發展，以及堅定地走向世界的訊息，「我們冷靜自信，不屈服、不挑釁」。專機起飛後，4架F-16戰機伴飛，向總統致敬。美國一位高層官員表示，中國不應「反應過度」，拿蔡英文過境美國作為侵犯台灣的藉口。總統抵達紐約後，上百名僑胞在曼哈頓中城的樂天紐約皇宮飯店外熱烈歡迎。（看完整報導）

中部以北今起連4天有雨 清明節預料將再有鋒面

中央氣象局29日表示，30日因有鋒面通過及東北季風稍增強，降雨範圍最廣，中部以北有雨，31日至4月2日雖然也有降雨，但雨區、強度都較縮減，高溫可達26度左右。4月3、4日水氣減少，回溫較明顯，高溫可達27、28度，預估4月5日清明節將再有鋒面接近台灣。（看完整報導）

捷克訪台團簽署多項合作 艾達莫娃：支持民主自由戰鬥無止盡

捷克眾議院議長艾達莫娃與她所率領的龐大訪問團成員29日在外交部見證台捷雙邊簽署各項合作備忘錄，並舉行離台前記者會，她表示，此行是捷克近5年最大規模的出訪行動，感謝台灣熱情招待，台捷兩國將持續深化夥伴關係。她並說，「支持民主、自由、人權普世價值的戰鬥是無止盡的」。學者指出，俄烏戰爭爆發讓歐洲國家意識到威權擴張，捷克或其他歐洲國家越來越願意和包括台灣在內的民主國家站在同一陣線。（看完整報導）

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近

普發新台幣6000元的ATM領取管道將在4月10日啟動，數位部在「政府資料開放平台」提供「全民共享普發現金ATM裝設地點明細」資料集，公開全台超過2萬6000部ATM裝設地點，中央社利用資料製作出互動地圖，讓讀者即時查詢鄰近哪個位置能領取。（看完整報導）

進口蛋7-11全家限定門市今天開賣 每盒68元限購1盒

為因應國內雞蛋短缺現象，行政院農委會從國外進口以補足加工用蛋缺口，穩定市場供需。全聯、家樂福以及大潤發29日起開賣，愛買、美廉社30、31日也會陸續販售進口常溫與冷藏蛋。此外，統一超商30日起在離中南部雞蛋主要產地較遠的雙北地區逾900間門市販售，全家便利商店在苗栗、台中及南投中部地區420間店舖同日開賣，萊爾富則是4月1日起在雙北120家門市販售，三大超商販售規格皆為一盒10入裝，每人限購1盒。（看完整報導）

檢調：國安會組長、衡山指揮所主任等48退役軍官曾受邀赴中

海軍退役少將夏復翔與前立委羅志明被控引介退役國軍退役高階軍官前往中國，並宣傳中共統戰思想、發展共諜組織，6年內受引介退役軍官達48人，出團達13次、共計194人次。檢調清查名單發現，接受安排前往對岸的48名軍官遍及各軍種，官階皆是中校以上，包含前國安會少將組長官本鯤、國防要地衡山指揮所前主任陳盛文。但也有高階軍官嚴拒接觸，包括前海軍總司令苗永慶。此外，中國情治人員曾企圖透過羅志明引介前副總統呂秀蓮前往中國，但羅志明自知難度太高而作罷。（看完整報導）

台日等22國旅客赴韓觀光 免申請電子旅行許可K-ETA

韓國總統尹錫悅29日在緊急經濟民生會議中宣布，110個獲免簽入境待遇國家中，對台灣、日本等22國免除事前申請電子旅行許可（K-ETA）的要求。韓國政府並宣布，5月可能將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者義務隔離天數從7天縮短至5天，也不會再建議旅客入境3天內接受PCR採檢，預估最快7月可完全免除確診者隔離規定。（看完整報導）

破壞海纜祭重罰 NCC修法最重處無期徒刑併科億元罰金

NCC 29日提出電信管理法修法草案，破壞海纜相關設施導致災害、致人於死者，最重處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。除了實體破壞海纜，非法入侵核心資通系統也會開罰。（看完整報導）

台灣沿海3月以來發現16屍疑遭人蛇丟包 2越籍5台灣籍

台灣沿海3月陸續發現16具浮屍，疑似為越南人蛇集團海上丟包的被害人。這些死者性別為13男3女。行政院海洋委員會海巡署29日表示，其中2人初判為越南籍男子、5人為國人，另9人身分待查。高雄港外今年2月也發現越南籍女子浮屍，檢警調查為逾期居留遭遣返回國的陳姓女子，全案正擴大釐清。（看完整報導）

台北市YouBike恢復前30分鐘免費 113年1月上路

台北市長蔣萬安說，YouBike前30分免費計畫明年1月上路，因可預期屆時周轉率將會增加，市府會準備好配套措施。國民黨台北市議員詹為元說，民眾陳情的5大案件居於首位就是無YouBike可借，蔣萬安也表示，已指示交通局上半年要小規模增加車輛預計約1780輛。據統計，北市YouBike數量有1萬1000輛。（看完整報導）