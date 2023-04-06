早安世界》與美國眾院議長麥卡錫歷史性會談 蔡總統：台灣不孤單
與美國眾院議長麥卡錫歷史性會談 蔡總統：台灣不孤單
總統蔡英文出訪友邦之行，回程於美西時間5日上午在洛杉磯雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫等多位議員，蔡總統抵達會場時由麥卡錫親自迎接，兩人會後共同發表談話。蔡總統感謝美方堅定支持讓台灣人民不孤單，並數次提及美國前總統雷根，她強調面對世代獨特的挑戰時，要謹記奠定台美堅實關係的原則，不忘雷根傳承的意志與教訓。麥卡錫強調，台美友誼對自由世界至關重要，也是維持區域穩定和平的關鍵。自由亞洲電台報導，蔡麥會前一天，多位美國議員收到中國駐美大使館的「警告信」，要求議員取消與與蔡總統見面的行程，並揚言中方將採取「必要行動」。共和黨籍眾議員辛森批評此舉是「中共的可悲威脅」，並說將與台灣站在一起絕不退縮。蔡麥會吸引美國及各國媒體超過200人採訪，CNN指出，這場備受矚目的會談標誌民主團結對抗中國威脅。（看完整報導）
蔡總統紐約會眾院民主黨領袖傑福瑞斯 傳達4項訊息
蔡總統3月29日啟程「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約、依序訪問瓜地馬拉、貝里斯，返程過境洛杉磯，預定4月7日返抵台灣。總統府副秘書長張惇涵5日表示，總統過境紐約期間，與美國眾議院民主黨領袖傑福瑞斯會晤，也與3位跨黨派參議員舉行早餐會。蔡總統在會面中提到感謝拜登總統上任後不斷挺台、台灣會持續扮演關鍵經貿夥伴的角色等4項訊息。（看完整報導）
中共啟動台海聯合巡航陸委會抗議 山東號行經台灣東南海域國防部監控
中共5日上午宣布啟動為期3天的「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，由大型巡航救助船「海巡06」輪領銜海事執法船艇編隊，期間將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。時值總統蔡英文過境美國會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫前夕，引發關注。陸委會5日晚間對此表達嚴正抗議，並指陸方作為蓄意升高兩岸緊張情勢，影響區域和平穩定，明顯違反兩岸海運協議及海事通用慣例。國防部同日表示，國軍運用聯合情監偵手段，掌握中共海軍山東號航艦編隊已穿越巴士海峽，經台灣東南海域，展開首次西太平洋航訓，國軍全程掌握動向嚴密監控。學者認為，中共可能是希望利用不屬於共軍與海警的船艦，透過巡弋創下在台海執法的事實，對台進行法律戰並否定台海中線默契。（看完整報導）
中國駐美大使空懸逾3個月 凸顯雙方關係鬧僵
中國駐美國大使已懸缺超過3個月，這是1979年中美建交以來最久的一次，凸顯當前兩國關係鬧僵，也意味著中國還在審慎斟酌如何與美國打交道。各方認為，接替中國外交部長秦剛出使美國的人選，就是他的副手之一謝鋒，但北京至今尚未正式宣布。專家表示，中國的人選指派內部並沒有資格審查的刁難，想必是北京在故弄玄虛，以表達對美方的不滿。報導指出，華府和北京互給對方臉色看的癥結點之一就是因為台灣，包括美國對台軍售不斷加碼等。此外，美國國務卿布林肯原定2月訪中開啟一系列部長層級的交流，也因中國偵察氣球闖入美國領空而搞砸。（看完整報導）
郭台銘為4年前負氣退黨道歉 爭取國民黨提名選總統
鴻海集團創辦人郭台銘赴美訪問於5日返台後召開記者會，對4年前負氣離開國民黨致歉，並表明將全力爭取國民黨總統提名。他說，若國民黨依民調結果決定徵召侯友宜參選，他會全力支持。國民黨人士指出，預估總統提名時程最晚不會超過6月，一旦黨內有共識，就可以進行徵召。民進黨發言人林楚茵表示，郭台銘應該是因為侯友宜民調支持度近來持續下滑而且兩岸及內政議題被打臉，才會表態爭取提名。（看完整報導）
鋒面今通過各地有雨 北部東北部雨勢明顯
中央氣象局表示，6日起受到鋒面影響，台灣各地會有短暫陣雨或雷雨，主要以北部及東北部地區為主，不排除短時間內集中降下很大雨量。7日鋒面逐漸通過遠離，但東北季風增強，中部以北低溫約16、17度，預估9日起逐漸回溫。（看完整報導）
毛豬交易價每公斤99元創新高 農委會不排除專案進口豬肉
行政院農委會官網顯示，3日毛豬交易均價攀升至每公斤新台幣99.03元，逼近100元，遠高於每公斤85元以上的高價水平。農委會分析，因進口量減少，豬農看好後勢惜售，且價格高漲雖然跟連假效應有關，但節後回跌也不太可能回到過去水平，台糖已增加供應，不排除專案進口。（看完整報導）
芒果鳳梨品種疑流入中國 農委會推修法課刑責防堵
台灣作物品種持續發生流入中國栽種、產銷，損及台灣出口商機事件，除了過去綠金毛豆、金鑽鳳梨（台農17號）後，新品種芒果鳳梨（台農23號）也發生相同事件。行政院農委會5日表示，鳳梨有芽就能栽種，很難查怎麼流出，為保障外銷商機，在日本有申請品種權做為防堵措施，讓中國未來不能把同樣品種的鳳梨銷往日本。農委會並提案修法，規定違法輸出種苗處3年以下有期徒刑等刑責，盼盡速通過立法。（看完整報導）
川普3起封口費案被控34項重罪 下次聽證會最快12月舉行
美國共和黨籍前總統川普4日在紐約曼哈頓出庭應訊，對於所面臨的34項偽造商業紀錄等重罪指控一概否認。川普等人被控在2016年總統大選期間支付多筆封口費用，兩筆是給兩名女性，以換取她們閉口不談多年前的風流韻事，一筆是給「川普大樓」的門房，因為他聲稱知道川普私生子女的事。有民主黨議員感嘆這是美國黑暗一刻，共和黨議員則批指控「荒謬」。美國國家廣播公司（NBC）報導，預期川普最快會在12月出席下一次聽證會，且案子可能要到明年才審理。川普已表明將爭取共和黨提名，參加明年11月的總統大選。（看完整報導）
珍稀「清明草」現蹤高雄 保育人士籲除草避開花期
高雄一處滯洪池草地近日被發現有珍稀「綬草」現蹤。綬草因花序像綬帶而得名，花期在清明節前後，因此又稱「清明草」，近年因棲地被破壞，且因同時是中藥材被大量採掘，已被列入「瀕危野生動植物種國際貿易公約」的附錄中。生態解說員呼籲主管機關避免在花期除草，也提醒民眾若在野外發現綬草，千萬別摘採，讓它好好生長。（看完整報導）
開箱老照片》王祖賢宣傳「遊園驚夢」
有「亞洲第一美女」之稱的王祖賢1984年在台灣出道，後來赴香港發展，以1987年主演的「倩女幽魂」紅遍全亞洲。1990年代中期之後，王祖賢作品減少，2001年4月6日，王祖賢在香港文化中心為她息影前少數作品之一「遊園驚夢」宣傳。（看完整報導）
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