早安世界》去年經濟成長率創14年新低 2024上半庫存去化將告終
去年經濟成長率創14年新低 今年上半製造業庫存有機會去化完畢
主計總處1月31日公布112年第4季國民所得概估統計，由於廠商持續去化庫存、投資疲弱，景氣復甦力道不如預期，拖累去年全年經濟成長率降至1.40%，為14年來最低水準，不過今年上半年庫存有機會去化完畢。學者專家普遍認為，隨著終端需求回溫、製造業庫存去化完畢，廠商投資信心可望回升，帶動今年景氣表現。（看完整報導）
立院龍頭選舉 民眾黨團進團出投給黃珊珊
第11屆立委2月1日報到，當天也將選舉立法院正副院長。新任民眾黨團總召黃國昌1月31日表示，民眾黨團一致決議推舉黃珊珊角逐立法院長；由於藍綠白三黨各推人選參選院長，如果首輪沒有人獲得過半選票，將取前兩名進入第二輪選舉，以得票數較高者勝出。黃國昌說，如果第一輪沒能產生立法院長，民眾黨團8位成員將不參與第二輪投票。（看完整報導）
中國取消M503飛行偏置 國防部：立即停止破壞性舉動
中國民航局1月30日公布，2月1日起M503航路由北向南不再偏西飛航，並將啟用W122、W123銜接航路由西向東飛行。國台辦稱，設立和啟用這一航線是陸方民航空域管理的「常規工作」，無需與台方協商。交通部民航局則說，此舉不僅嚴重影響金門、馬祖航路的飛航安全，也升高區域飛航風險，可能產生的後果須由中方承擔。我國國防部亦表示，任何片面不理性的舉動，容易升高緊張情勢，破壞區域穩定現狀，北京應該立即停止這種破壞性舉動。（看完整報導）
日本愛知縣武豐火力發電廠火警暫無人傷 區域供電不受影響
愛知縣武豐町的武豐火力發電廠1月31日發出爆炸聲，並可看到黑煙。消防單位接獲通報，距爆炸現場約300公尺外的民眾聽到一次巨響，然後出現地震般的數秒劇烈搖晃。業者表示，他們在通報消防單位的同時持續進行滅火，並未接獲有人員受傷的資訊，且該區域現階段供電無虞。（看完整報導）
以軍將灌海水進加薩地道 阻哈瑪斯發動攻擊
以色列軍隊1月30日表示正將地中海海水引入加薩地道，以摧毀哈瑪斯武裝分子的地下網絡。然而專家警告，灌水行動可能對加薩的平民構成巨大風險，並對其供水與污水基礎設施造成嚴重損害。以軍則稱，已採取避免破壞地下水作法，並且只會在適當位置進行灌水行動。（看完整報導）
日核處理水排海後IAEA首份報告：符安全標準
國際原子能總署（IAEA）公布福島第一核電廠內核處理水2023年8月開始排海後的首份驗證報告，除指出核處理水排放設備、運用等符合國際安全標準，且經大量海水稀釋過排放的核處理水幾乎未檢測出輻射物質，至於排入海中後則難以進一步詳細調查，但之後將持續審查作業安全性。東電第4波核處理水預計2月底開始排放，估計今年度將分7次排放5萬4600噸核處理水。（看完整報導）
全球麻疹疫情升溫 疾管署籲1歲幼兒打MMR疫苗
世界衛生組織日前表示，2023年歐洲麻疹病例激增至4萬多例，較前一年增加近45倍。疾管署提醒，麻疹傳染力強，國內雖自2022年9月起無本土病例，但近來國際疫情升溫，仍有旅遊感染麻疹及境外移入風險，尤其嬰幼兒罹患麻疹可能併發中耳炎、肺炎與腦炎，提醒滿1歲幼兒接種MMR疫苗，並避免帶未滿1歲及未打疫苗接種嬰幼兒前往流行地區。（看完整報導）
基隆捷運綜合規劃核定經費逾696億 預計122年完工通車
基隆捷運建設計畫綜合規劃1月31日獲行政院核定，總經費新台幣696.89億元，預計民國122年完工通車，為近年來基隆最重要的交通建設。基隆捷運路線橫跨北北基，車輛、號誌系統將與執行中的捷運汐東線及規劃中的民汐線整合，基隆捷運已協調都市計畫變更、用地取得、工程設計及施工等作業。（看完整報導）
專訪／前、現任吐瓦魯總理都挺台：邦交不穩是假議題
台吐關係引國際關注，角逐新任吐瓦魯總理的前總理索本嘉及現任總理拿塔諾接受中央社專訪，力挺台吐關係。索本嘉強調，若擔任新總理，吐瓦魯與台灣的關係在他的領導下不會成為問題，台吐關係不穩是假議題；拿塔諾說，新國會成員多數支持台吐關係，確信新總理將支持台吐邦誼。（看完整報導）
巧虎再陪孩子1年 巧連智承諾出刊至2025年3月
陪伴親子共讀35年的幼兒月刊「巧連智」1月29日宣布將停刊轉型，各界解讀為將結束發行紙本月刊，引發許多家長的焦慮，擔心之後小孩只能盯著手機及平板成長。「巧連智」1月31日在官網承諾到2025年3月的最後一期都會如期出刊，月刊形式商品轉型也並非以全面數位化為考量。（看完整報導）
開箱老照片》諜戰片揚子江風雲
1970年2月1日，影星柯俊雄與張美瑤夫婦，隨同中國電影製片廠廠長梅長齡搭機前往漢城，參加電影「揚子江風雲」在漢城比克拉里戲院首映典禮。原名「一寸山河一寸血」的「揚子江風雲」是由李翰祥導演、張永祥編劇，於1969年7月起在台北共計放映129天，為年度最賣座國片，票房在1960年代僅次「梁山伯與祝英台」與「西施」。主演該片的資深藝人楊群、李麗華、孫越更因此片獲得第7屆金馬獎最佳男、女主角及男配角。（看完整報導）
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- 早安世界》去年經濟成長率創14年新低 2024上半庫存去化將告終2024/02/01 07:23
- 2024/01/31 07:30
- 2024/01/30 07:09
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