早安世界》台糖豬肉瘦肉精風波 農業部再查9肉豬場未檢出
台糖安心豚瘦肉精風波 農業部再查9肉豬場未檢出
台中市政府2日公布，台糖安心豚梅花肉片檢出禁用瘦肉精，農業部日前公布45項樣品都未檢出，又對台糖9個養肉豬場查驗，農業部代理部長陳駿季6日指出，血清、毛髮都未檢出。食藥署及台中市政府啟動2路複驗，衛生福利部長薛瑞元6日說，通常3天才有結果。（看完整報導）
醫學中心增3家 3/1起門診部分負擔調高至420元、急診750元
北部6日增額錄取3家醫學中心，包含台北慈濟醫院、衛福部雙和醫院及新竹台大分院新竹醫院，3家醫院每天門急診人數1.5萬人，自3月1日起門急診部分負擔調高為新台幣420元及750元。醫務管理學會表示，若未適度控管醫學中心數量，恐造成醫療資源分散，應系統考量評鑑制度如何修改。（看完整報導）
過年天氣濕冷轉乾冷後回暖 小年夜至初一低溫探10度
中央氣象署6日表示，今年農曆春節天氣呈3階段變化，由濕冷轉乾冷，最後回暖；小年夜（8日）、除夕（9日）水氣最多，基隆北海岸、大台北防大雨；小年夜至初一，中部以北、東北部低溫約攝氏10至11度。（看完整報導）
日本大雪釀JR部分停駛、多起摔倒意外 東京逾百人送醫
日本氣象廳5日針對東京等9個都縣的全境或局部地區發布大雪警報，由於雪勢6日清晨趨緩警報已陸續解除。根據官方統計，東京都內逾百人受降雪影響摔倒等原因被送醫治療。台灣許多遊客趁春節假期赴東京旅遊，但許多人可能不熟悉如何雪中行走，最好做法是學企鵝走路小步伐挪動會更加安全。（看完整報導）
路透：瓜地馬拉欲探中國市場 但仍維持與台關係
瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲表示，該國正考慮與中國發展正式貿易關係，但仍將維持與台灣的現有關係。他強調，這並非要對台灣或美國突襲。台灣外交部表示，瓜地馬拉總統阿雷巴洛公開表達支持台瓜邦交，立場始終一致，並將在民主自由等價值及友好合作基礎上持續深化合作、鞏固台瓜長期友好邦誼。中國外交部則回應，希望瓜地馬拉新政府儘早做出決斷。（看完整報導）
過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
春節連假期間不想出門人擠人，在家看電影也是不錯的選擇，沒訂串流平台沒關係，各大電影台推出全台首播搶收視。中央社整理小年夜到大年初五電影台強檔節目表，帶你掌握片單與看點。（看完整報導）
達美樂披薩醬檢出致癌物環氧乙烷 攔截1.9萬公斤未流入市面
食藥署6日公布最新邊境攔截結果，台灣可果美股份有限公司從美國進口的1批達美樂披薩醬，被檢出致癌物環氧乙烷，約1萬9050公斤遭邊境攔截，未流入市面。達美樂說，已經立即暫停使用現有披薩醬，同時已於全台門市立即提供台灣製的替代商品。（看完整報導）
台積電拍板日本熊本二廠 年底興建2027年營運
台積電6日宣布，旗下日本子公司JASM將興建第2座晶圓廠，預計2024年底開始興建，2027年底開始營運。此外，豐田汽車也將投資JASM少數股權。未來兩座晶圓廠完工後，JASM熊本晶圓廠的每月總產能將超過10萬片12吋晶圓，為汽車、工業、消費性和高效能運算相關應用提供40奈米、28奈米、22奈米、16奈米、12奈米、7奈米和6奈米製程技術。（看完整報導）
港警正式通緝周庭 除非回港自首否則終生追捕
香港警方6日正式通緝前香港眾志成員周庭，表示除非對方回港自首，否則終生通緝。2020年，周庭涉嫌違反香港國安法被捕，事後獲准保釋；去年9月，警方國安處向她發回旅遊證件，並延長她的保釋至同年12月。周庭去年在社群平台發文表示，經過深思熟慮，決定不回港向警方報到。（看完整報導）
3人團隊用AI解讀2000年前燒焦古卷 獲頒70萬美元
義大利維蘇威火山2000年前爆發，燒焦部分古卷。3名研究員利用人工智慧將留存至今的古卷解讀出2000個以上的希臘字母，因此獲得70萬美元獎金。古典學者兼「赫古拉尼翁學會」主席佛勒告訴彭博商業周刊，「這些文本中，有些可能徹底改寫古老世界關鍵時期的歷史。」（看完整報導）
開箱老照片》陸小芬與明月幾時圓
1990年2月7日，導演陳耀圻召開記者會宣布開拍陸小芬、繆騫人台港女演員合作的新片「明月幾時圓」。該片改編自女作家華嚴的作品，找來當年台港兩地一線女星陸小芬、繆騫人擔綱主演，是陸小芬繼1987年以「晚春情事」拿到第2座亞太影后後，再度和導演陳耀圻合作。（看完整報導）
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- 早安世界》台糖豬肉瘦肉精風波 農業部再查9肉豬場未檢出2024/02/07 07:12
- 2024/02/06 07:13
- 2024/02/05 07:20
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